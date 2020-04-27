Коронавирус в Самаре, последние новости на 27 апреля: второй погибший и десятки туристов с Бали

В регионе растет количество случаев заражения коронавирусом, на улицах ловят нарушителей режима самоизоляции, самарские туристы возвращаются на родину. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 27 апреля 2020 года.

Количество зараженных коронавирусом в Самаре на 27 апреля 2020 года

По данным на 26 апреля в Самаре за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом по области общее число заболевших выросло на 20 человек.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет 00:00 00:00

15 случаев заражения выявлено в Тольятти. Три новых случая коронавируса в Сызрани, и по одному в Ставропольском районе и Чапаевске.

7 человек заболели в результате контакта с ранее инфицированными. Четверо из них заразились в Тольятти, двое в Сызрани, один человек в Чапаевске. У оставшихся 13 пациентов коронавирус обнаружили при диагнозах внебольничная пневмония и ОРВИ.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 229 человек. 26 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

Также стало известно, где именно зафиксированы случаи заражения коронавирусом в Камышлинском районе. Там с 23 апреля было выявлено трое заболевших. Двое из села Старое Ермаково, один — из Камышлы. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и им оказывается вся необходимая помощь.

К сожалению не удалось помочь уже двум пациентам с коронавирусом. По данным на 26 апреля 2020 года, в Самарской области умер второй пациент с коронавирусом. Им оказался 81-летний мужчина. Он умер на фоне проблем сердечно-сосудистой системой. Ранее, скончался 74-летний пациент с сердечно-сосудистыми проблемами и сахарным диабетом.

Известно, что двое пациентов до этого находились в средне-тяжёлом состоянии и были подключены к ИВЛ. Это было нужно для обеспечения нужного уровня снабжения кислородом. Всего в стране скончались 747 человек.

Всего за все время в Самарской области проведено 33,5 тысяч тестов. За сутки медики провели 2236 исследований на коронавирус.

Журналист КП-Самара узнала, как в Самаре берут тесты на коронавирус, сдала анализы и рассказывает, как это происходит сегодня.

Врачи, которые работают с больными коронавирусом получат доплаты уже за апрель.

Согласно постановлению правительства Самарской области, максимальная ежемесячная доплата составит 80 тысяч рублей. Она будет положена врачам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Средний медперсонал получит по 50 тысяч рублей, а младший персонал больниц и клиник (фельдшеры, медбраться, водители скорых) — по 25 тысяч рублей.

Самарцы возвращаются из-за границы

Вчера, 26 апреля, в Самару вернулись несколько десятков туристов из Индонезии. В 7.29 утра в аэропорту «Курумоч» приземлился самолет из главного города провинции Бали Денпасар.

Ранее сообщалось, что этот борт заявлялись порядка 70 самарских туристов. С ними на борту находились и путешественники из других регионов. Поэтому через несколько часов воздушное судно отправилось из Самары в Сочи. Всех вернувшихся на родину жителей Самарской области теперь ждет двухнедельный карантин. Их поместят в обсерватор.

27 апреля к ним присоединятся туристы из Бангкока. Ранее сообщалось, что оттуда в Самарскую область также вернуться более 70 туристов.

Ранее в тольяттинском санатории "Радуга" в Тольятти разместили жителей Самарской области, которые прилетели с Гоа. Фотограф, которая уезжала туда на подработку, рассказала о своей жизни в карантине.

Самоизоляция в Самаре на 27 апреля 2020 года

Жесткий режим самоизоляции в Самаре и Самарской области действует до 30 апреля 2020 года. Возможно, он будет продлен. Однако пока, в регионе за соблюдением режима строго следят правоохранительные органы.

За сутки полицейские, а также органы муниципальной и исполнительной властей выявили 91 нарушителя.