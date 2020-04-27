2020-04-27T16:42:33+03:00
Происшествия

«Это все любовь»: в Тольятти 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажки и выжила

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи, жизнь школьницы спасла клумба, в которую она приземлилась
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы сделали фото с места падения девочки ФОТО: паблик "Тольятти"Очевидцы сделали фото с места падения девочки ФОТО: паблик "Тольятти"Фото: соцсети
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Какой этаж?

Жуткое ЧП произошло вечером 24 апреля в Тольятти. На бульваре Ленина с общего балкона 12-этажного дома упала 15-летняя девочка. Она чудом выжила, хотя в социальных сетях некоторые утверждают, что летела аж с 11 этажа. Впрочем, правоохранители придерживаются иного мнения.

— По нашим сведениям, падение произошло не выше чем, с пятого-седьмого этажей. Может быть, даже ниже — с третьего или четвертого, — делится с корреспондентом «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Спасло потерпевшую то, что приземлилась она не на жесткий асфальт, а в клумбу. Очевидцы вызвали скорую, медики прибыли весьма оперативно. Им несчастная даже смогла назвать свое имя — Алена.

Дом, где часто тусуются подростки

— После этого происшествия у нас по квартирам ходили полицейские, спрашивали, кто и что видел. Знаю, что это девочка не местная, а живет где-то на Баныкина, — рассказывает «Комсомолке» жительница дома на Ленина Арина П. (имя изменено). — У нас тут часто тусовались подростки между пятым-восьмым этажами.

Пострадавшей сейчас оказывают помощь медики Фото: соцсети

Пострадавшей сейчас оказывают помощь медикиФото: соцсети

По словам Арины, в клумбе, где обнаружили пострадавшую, от удара осталась огромная яма. Полицейские во время опроса жильцов предполагали, что образовалась она после падения с высоты седьмого этажа.

Отметим, что никто из проживающих в том злополучном доме не слышал, чтобы там были какие-то конфликты. Да и «собрания» молодежи в пятницу вечером в подъезде люди не видели.

Ищите провокатора

Так что же случилось? Алена учится в девятом классе в одной из местных школ. Увлекается модой, следит за собой. Раньше ничего подобного за ней не наблюдалось. Ее друзья оказались очень удивлены подобным происшествием.

— Вероятно, это все из-за любви. Не знаю точно, что они не поделили с парнем. Но уверена, в том, что произошло, был какой-то провокатор. Она была там одна в том доме и не отдавала отчет своим действиям, — говорит знакомая Алены — Ирина (имя изменено). Сейчас, к счастью, она в нормальном состоянии. Отделалась ушибами и лежит в больнице на Баныкина.

С Аленой теперь предстоит работать психологам. Между тем к ситуации уже подключились следователи. Им предстоит выяснить, почему и при каких обстоятельствах школьница чуть не погибла.

— Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, — объяснила samara.kp.ru старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

Правоохранители подтвердили, что сейчас ребенку оказывают помощь медики. Не исключено, что по итогам разбирательств возбудят уголовное дело.

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По словам местных жителей, после первого случая она быстро встала на ноги, но попала в плохую компанию и часто ругалась со своим парнем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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