Самарец, зверски убивший таксиста-семьянина на пустыре, попытался выйти на свободу

Таксист ждал второго ребенка, ему нужны были деньги

На днях в Красноглинский районный суд обратился осужденный Константин Вислин. Мужчина, отбывающий наказание за жестокое убийство, попросил смягчить ему наказание в соответствии с изменениями, внесенными в уголовный кодекс. Процесс прошел в режиме видеоконференц-связи.

Преступление, за которое посадили Вислина, пугает. Совершено оно было еще 15 апреля 2007 года. Константин, Сергей Абрашин и их знакомая Григина в тот на автовокзале остановили ВАЗ-2106 и попросили водителя Зиберова отвезти их в Чапаевск. Пообещав заплатить 700 рублей, они отдали в качестве залога сережки девушки.

— 30-летний таксист согласился, потому что на тот момент его жена была беременным вторым ребенком. Ему нужны были деньги, — рассказывают «КП-Самара» правоохранители.

Дама вскоре вышла, а вместо нее в машину сел Сергей Сафронов, которому тогда не исполнилось и восемнадцати.Сомнительные клиенты попросили шофера остановиться на пустыре, где, якобы, находятся деньги. Не успел автолюбитель нажать на тормоз, как Вислин ударил его бутылкой по голове. Потом вместе с Сафроновым они начали избивать водителя и душить его полотенцем. Шансов выжить у того не было. Преступники забрали серьги своей подруги и ушли с места преступления.

Тем временем Абрашин сел за руль «шестерки», проехал примерно 5 метров и забуксовал в глине. Взяв из салона мобильный телефон убитого он поджег машину Зиберова и тоже отправился восвояси.

Суровый приговор

Оперативники быстро нашли подозреваемых, их видели свидетели. В ходе предварительного расследования, парни признали вину, однако в Самарском областном суде все случилось иначе. Сознался только Сергей Абрашин, остальные все отрицали. Однако улик оказалось больше.

Приговор был серьезным. Вислину дали 19 лет «строгача». Несовершеннолетнего Сафронова на 9 отправили в воспитательную колонию. Абрашин за угон и кражу телефона получил 4 года в исправительному учреждении общего режима. С подсудимых также взыскали 568 тысяч рублей.

Обжаловать вердикт осужденным не удалось. Не получилось у Константина Вислина выйти на свободу или хотя бы приблизить ее и сейчас.

— Его ходатайство уже было заявлено и рассмотрено ранее по тем же основаниям. Тогда вынесли постановление об отказе. Повторно такое обращение удовлетворению не подлежит, поэтому суд пришел к выводу о прекращении производства по материалам, — объяснили служители Фемиды.

Не исключено, что убийца попробует снова обжаловать такое решение. В обратном случае еще несколько лет ему придется жить за колючей проволокой.