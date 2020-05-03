Коронавирус в Самаре и Самарской области, последние новости на 3 мая 2020 года: новые выздоровевшие и ужесточение масочного режима в транспорте

В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным на утро 3 мая 2020 года оно достигло 433 человек. В Роспотребнадзоре прогнозируют, что прирост пациентов с COVID-19 может в ближайшее время сильно увеличиться — до 100 человек в день. Что еще произошло за последние сутки и какие изменения ждут жителей региона, рассказываем в нашей подборке про последние новости о коронавирусе в Самаре и Самарской области на 3 мая 2020 года.

Число заболевших COVID-19 по данным на утро 3 мая 2020 года

За последний день в Самарской области выявили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. 15 новых пациентов — в Самаре. Часть выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими, часть — пациенты, которым ставили диагноз «внебольничная пневмония, ОРВИ». Всего в Самаре зафиксировано 133 случая заражения.

Новые выздоровевшие

За последние два дня в регионе выздоровели 6 пациентов. Двое пациентов были выявлены из числа контактных лиц, один заболел после возвращения из Москвы. Болезнь у них протекала в тяжелой форме. Еще один взрослый и ребенок перенесли болезнь в легкой форме. Последний пациент, который переборол коронавирус, проходил амбулаторное лечение. Сейчас состояние всех этих людей оценивается как удовлетворительное. Тесты на COVID-19 у них отрицательные. Всего в регионе выздоровели уже 58 человек.

Сейчас в больницах области находится 731 человек, включая пациентов с подозрением на эту инфекцию и контактных. За последние сутки госпитализировали 81 человека, из них 41 — в больницу имени В.Д. Середавина. С 6 мая возобновит прием пациентов с пневмонией Самарская городская больница № 4, последние две недели она работала в режиме обсерватора.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе провели уже больше 49 тысяч исследований на COVID-19.

Масочный режим и новые правила проезда в общественном транспорте

В Самарской области продолжает действовать масочный режим, который ввели 1 мая. Теперь жители должны надевать маски в аптеках, магазинах, соцучреждениях и в общественном транспорте. Рейды по нарушителям уже начались.

В последнее время маски в торговых сетях региона было очень сложно найти, но вопрос решили. 30 апреля в область привезли более миллиона средств защиты. За сутки торговые сети продают более 100 тысяч масок, в аптеках за два дня раскупили 550 тысяч одноразовых масок. Запасов достаточно, но 3 и 6 мая в регион должны поступить еще по одному миллиону масок.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, средства защиты распределены по торговым сетям и аптекам неравномерно. Поэтому он поручил главам городов и районов мониторить ситуацию и устранять дисбаланс.

Что касается соблюдения масочного режима, то большинство жителей региона ответственно отнеслись к нововведениям. Так, в Самаре маски носят около 73% горожан. Не исключено, что в скором времени в областной столице появится еще одно правило — в общественный транспорт только в маске. Без средств защиты в салоны автобусов или трамваев пассажиров пускать не будут. Такие меры уже действуют в Тольятти.

Рейды по соблюдению режима

В Самарской области продолжают проводить рейды на улицах городов и районов. Наряды полиции, которые следят за тем, как жители соблюдают масочный режим и режим самоизоляции, усилили сотрудниками аппарата Главка. Глава региона поручил им обратить особе внимание на магазины. Важно, чтобы люди надевали маски и во время посещения торговых точек.