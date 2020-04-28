2020-04-28T11:02:06+03:00
Общество

Несчастных случаев стало меньше, а жалоб – больше: как самарцам помогают трудиться по правилам

В «Комсомолке» прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда
Александра БЕЛОВА
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Пандемия коронавируса вносит коррективы в систему мер по охране труда.Пандемия коронавируса вносит коррективы в систему мер по охране труда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самоконтроль - и инспектор не нагрянет

В преддверии Всемирного дня охраны труда специалисты подводят окончательные итоги предыдущего года. Несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2019 году было чуть меньше, чем в 2018 - 135 против 160. Погибли на рабочем месте 39 человек (в 2018 - 44 человека).

- Высоким травматизмом традиционно отличаются строительная, транспортная и обрабатывающая отрасли, - рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова. - Каждый третий несчастный случай связан с падением, обычно с высоты. Каждый шестой - следствие ДТП.

Охрана труда - вопрос актуальный.

- Правительством региона была разработана программа «Нулевой травматизм». На сегодняшний день ее приняли около трех тысяч организаций, в основном крупных, - отметил руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Савельев. - При этом уже в середине года нас ожидают перемены в законодательстве - уже внесены соответствующие поправки в трудовой кодекс.

- Работодателей обяжут учитывать не только несчастные случаи, но и микротравмы: это необходимо, чтобы управлять потенциальными рисками, - объяснила Лариса Павлова. - Кроме того, в отношении работодателей, применяющих методики самоконтроля, самообследования в области охраны труда, предусмотрены различные преференции. У законопослушных работодателей будет меньше шансов встретиться с инспектором трудовой инспекции.

Что беспокоит самарцев?

Пандемия коронавируса вносит коррективы в трудовые отношения. Количество обращений на горячую линию трудовой инспекции увеличилось. Звонят не только работники, но и работодатели, которые стремятся сделать все в соответствии с законодательством. Более 12 тысяч звонков поступило и на горячую линию регионального минтруда. 557 из них - жалобы.

- 70% жалоб связаны с вопросами оплаты труда и трудовыми отношениями, 20% - с выплатой пособий по безработице и с постановкой на учет в службу занятости, - констатирует Александр Савельев. - Полученная информация передается в Роспотрбенадзор, прокуратуру и другие надзорные органы.

- С 16 по 22 апреля в Управление Роспотребнадзора поступило 81 обращение граждан, - проинформировала и.о. начальника отдела надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и на транспорте Управления Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Сорокина. - Они касаются несоблюдения режима дезинфекции, выполнения санитарных и противоэпидемических норм на промышленных предприятиях, объектах торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания. 11 юридическим лицам были выданы предостережения о недопустимости нарушений. 1385 предприятий и предпринимателей, связанных с пищевым производством, получили рекомендации по организации труда в условиях угрозы распространения коронавируса.

Не расслабляемся дома

Мало кто из нас задумывается о том, что при удаленной работе условия труда тоже должны соответствовать требованиям. Никто не проверит, но ведь ваше здоровье - ваша забота. Монитор должен находится на уровне глаз, не менее чем в 50 см от лица. Работать в темном помещении за компьютером не рекомендуется. - В условиях самоизоляции мы стали меньше двигаться, даже до остановки не ходим, - говорит специалист самарского областного центра медицинской профилактики Дмитрий Шипуля. - Каждые два часа, а лучше через 30 минут, нужно сделать небольшой перерыв - позаниматься на тренажере, если он есть, просто походить на месте. Сделать гимнастику для глаз и тела. Самые простые и доступные всем упражнения можно найти в «Школе выживания домоседа» на нашем сайте.

СОХРАНИ

Горячая линия Государственной инспекции труда 8-937-985-8-09 (с 8.00 до 20.00).

Горячая линия министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области 8-800- 302-14-99 (в будни с 9.00 до 18.00).

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