Когда важен каждый

Безопасность в условиях самоизоляции

Большинство жителей региона в связи с угрозой распространения коронавируса выполняют свои обязанности удаленно или вынужденно «отдыхают». Тольяттиазот входит в число предприятий с непрерывным циклом работы, а это значит, что многие сотрудники по-прежнему ежедневно выходят на свои рабочие места. Но при этом на предприятии делают все необходимое, чтобы не допустить возможного заражения персонала - за выполнением мероприятий следят члены оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

На ТОАЗе измеряют температуру каждому сотруднику: установили тепловизоры, которые значительно ускоряют и упрощают процесс термометрии. Люди выходят на работу по индивидуальному графику, чтобы на проходной не образовывались очереди. Также увеличено количество автобусов на самых загруженных маршрутах, чтобы у пассажиров была возможность соблюдать дистанцию. И конечно, особое внимание уделяют дезинфекции - регулярно обрабатывают и помещения, и служебный транспорт. Кроме того, на предприятии ежедневно проводят дополнительную уборку и дезинфекцию помещений и офисной техники. Ультрафиолетовые лампы установлены в бюро пропусков, столовых, переговорных, комнатах инструктажа. Защитные маски уже стали неотъемлемой частью рабочей одежды - роздано уже более 137 тысяч. В местах общего пользования стоят антисептики - этот дефицитный сегодня товар закуплен в достаточном количестве.

Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов подписал приказ: все сотрудники предприятия в возрасте 65 лет и старше отправлены домой на самоизоляцию. Офисные работники работают удаленно. Кроме того, напечатаны информационные листовки о симптомах COVID-19, правилах поведения в быту и на улице, а также с полезными номерами телефонов.

Профзаболеваний нет

Крупнейший поставщик карбамида и один из основных производителей аммиака в России ПАО «Тольяттиазот» уделяет большое внимание состоянию здоровья сотрудников не только в условиях пандемии.

- Забота о здоровье сотрудников ПАО «ТОАЗ» - важная составляющая кадровой политики предприятия. Мы дорожим своим большим коллективом и делаем все возможное, чтобы сотрудники были обеспечены качественным медицинским обслуживанием и имели благоприятные условия для отдыха, - отмечает Дмитрий Межеедов.

Программа по охране здоровья - это не только квалифицированная медицинская помощь сотрудникам, но и целый комплекс мер. За самочувствием коллектива следят в собственном медучреждении предприятия - прямо на территории завода работает поликлиника. Сотрудникам не надо выискивать время для похода к врачу и отпрашиваться с работы - узкопрофильные специалисты принимают пациентов в любое время. Такой подход весьма эффективен: с 2003 года и по настоящее время на ТОАЗе не было зарегистрировано ни одного случая профессионального заболевания.

- Сотрудники химического производства предрасположены к заболеваниям органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, - объясняет заместитель главного врача медсанчасти №7 ПАО «Тольяттиазот» Андрей Аскользин. - Мы стараемся выявить предрасположенность к болезням, чтобы не допустить их развития. С целью ранней диагностики проводим регулярные профосмотры. Здравпункт медсанчасти работает круглосуточно. Фельдшерская бригада оперативно выезжает к пациентам в случае необходимости.

Медпомощь обширна и бесплатна: дополнительно к медсанчасти предприятие обеспечило весь штат - а это более четырех тысяч человек - полисами ДМС. Только в 2019 году ТОАЗ направил на реализацию программы добровольного медицинского страхования 30 миллионов рублей. В честь 40-летия предприятия еще 400 полисов вручили членам семей сотрудников. Такая система обеспечения медстраховкой действует на предприятии уже более четырех лет.

Эффективно работает и ведомственный санаторий «Надежда». В 2019 году там отдохнули и прошли курс лечения по льготным путевкам 556 человек - это не только сотрудники, но члены их семей, и ветераны завода. Материально-техническая база санатория и поликлиники постепенно обновляется - в поликлинике есть соляная комната и комплекс современного оборудования для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата.

А в свободное от работы время сотрудники ТОАЗа играют в футбол, баскетбол, волейбол, хоккей и многие другие виды спорта - для этого также созданы все необходимые условия.