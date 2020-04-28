Премия — ткань на платье: как в годы войны в Куйбышевской области зарождалась газовая отрасль

ИСТОРИЯ НА КАРТЕ

Населенного пункта с названием Похвистнево на современных картах Самарской области могло не быть. Столетие города в 1988 году хотели отметить переименованием. Среди вариантов нового имени был Губкин - в честь главного геолога Страны Советов, доказавшего наличие нефти в Поволжье. В итоге городу оставили историческое имя, а память Ивана Михайловича Губкина почтили названием улицы.

Таким же образом, нанеся на карту города улицу Бакинскую, жители Похвистнева отдали дань уважения азербайджанским нефтяникам. И улица Газовиков в Похвистневе тоже есть. Она появилась в 40-е годы, после того, как осенью 1943-го в поселке, еще не получившем статус города, обосновалась контора треста «Куйбышевгаз», а вскоре после войны он построил для своих работников несколько двухэтажных домов.

ТОЧКА НА МАРШРУТЕ

В историческом документе о строительстве первого в СССР магистрального газопровода Похвистнево не упоминалось. В постановлении Государственного комитета обороны №1563 от 7 апреля 1942 года были названы лишь начальная и конечная точки трассы. Добытый на месторождении близ Бугуруслана газ следовало как можно скорее подать в Куйбышев, на Безымянскую ТЭЦ, которая обеспечивала электроэнергией оборонные предприятия, производившие самолеты, стрелковое оружие, снаряды для артиллерийских установок «Катюша», подшипники для военной техники и другую необходимую фронту продукцию. Местный газ должен был заменить дальнепривозной карагандинский уголь.

Газопровод протяженностью 160 километров был сдан в эксплуатацию 15 сентября 1943 года, и первое время движение газа осуществлялось за счет естественного давления из скважин. В марте 1944 года вступила в строй компрессорная станция в поселке Красные Пески (сейчас он входит в черту города Похвистнево). Первый компрессорный цех был оснащен уникальным для того времени американским оборудованием: пятью поршневыми компрессорами RA-32 мощностью 300 л.с. производства фирмы «Кларк» и пусковым компрессором фирмы «Ингерсоль-Ранд».

Вслед за Бугурусланским месторождением были открыты несколько других в Чкаловской (Оренбургской) и Куйбышевской (Самарской) областях. Из двух газопромыслов треста «Куйбышевгаз» Похвистневский был основным. В 1944 году добыча газа велась на месторождениях в Журавлевке, Калиновке, Ново-Степановке, Аманаке и, собственно, в Похвистневе. В эксплуатации находилось 15 скважин с ежесуточным суммарным дебитом около 600 тысяч кубометров. Были построены головные сооружения - производственный комплекс, где выполнялась подготовка газа к транспортировке по трубопроводу: очистка от разного рода примесей, осушка. К головным сооружениям также относилась и компрессорная станция. В наши дни на предприятиях системы «Газпром» по всей России работают сотни компрессорных станций, но по сей день для многих жителей Похвистнева «станция» - это именно та, что «в Песках».

Первая компрессорная станция была оснащена американским оборудованием. Фото: Архив ООО «Газпром трансгаз Самара»

КРЕПОСТЬ ТЫЛА

26-ю годовщину Октябрьской революции в 1943 году коллектив треста «Куйбышевгаз» встречал трудовыми победами. Приказ по тресту гласил: «Дан газ предприятиям Куйбышевского промышленного узла, что обеспечило резкое сокращение государственных расходов на топливо и увеличение выпуска продукции. Кроме того, приступлено к газификации поселка Похвистнево - часть объектов уже газифицирована (в Москву саратовский газ придет в 1946-ом). Успехи Красной армии немыслимы без тыла, крепость которого решает успехи фронта. Тыл кует победу фронта своей самоотверженной работой».

Особо отличившиеся на трудовом фронте были премированы настоящим сокровищем. Большинство работниц получили по три метра ткани на платья, некоторые - по паре туфель, две мамы - зимние пальто для детей.

Трест «Куйбышевгаз» сегодня, после многочисленных реорганизаций и переименований, - это ООО «Газпром трансгаз Самара», в эксплуатации которого находится 4,5 тысячи км газопроводов. Добыча голубого топлива в Самарской области давно прекращена - месторождения отдали имевшиеся запасы, но на их базе созданы подземные хранилища газа. Все меняется, подчиняясь требованиям времени, а славная история бережно сохраняется в семейных альбомах и в музеях. Символично, что Похвистневский краеведческий музей находится на улице Газовиков.