2020-04-28T14:18:30+03:00
Происшествия

«Он теперь на улицу выйти боится»: в Тольятти ЧОПовцы задержали парня, который пришел в банк с игрушечной гранатой

Близкие молодого человека уверены, что охрана обошлась с ним слишком грубо и должна понести за это ответственность
Михаил ГОРЮНОВ
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Несколько дней молодой человек провел в изолятореНесколько дней молодой человек провел в изолятореФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Гранату нащупали в кармане

— Он приехал грязный и побитый, ухо синее, без вещей. Мы очень удивились! — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» житель Тольятти Марат Г. про своего младшего брата Игоря (имя изменено). Тот чуть больше месяца назад оказался в неприятной ситуации: его задержали с гранатой в отделении банка и, как считают близкие парня, сделали это грубо и с нарушениями.

Все произошло в пятницу, 13 марта, в офисе финансового учреждения в торговом центре «Николаевский» на улице Автостроителей. Игорь там хотел сделать себе новую карту.

— Он в тот день на рыбалку собирался, а карту потерял. Вот он и зашел в банк, чтобы сделать новую, — вспоминает Марат. — Трезвый, адекватный. Но ему почему-то отказали. Он этим был недоволен и стал снимать сотрудницу, которая ему отказывала в оформлении, на телефон.

Операционистка не захотела становиться звездой соцсетей и начала возмущаться. Дошло до того, что она нажала тревожную кнопку.

— Всегда думал, что приезжает полиция, а тут ЧОПовцы прибыли. Один из них взял Игоря за грудки, — продолжает наш собеседник. — И вышло так, что охранник почувствовал в кармане у него гранату.

«Он ей гвозди забивал»

Марат объясняет, что боеприпас у его родственника оказался ненастоящим. «Игрушка» была нужна ему исключительно в целях безопасности:

— Ему 24 года, но он хиленький, на подростка похож. Однажды на него малолетки напали в ТЦ «Капитал», с тех пор и купил этот макет. Выглядит как обычная граната, только без маркировки на запале. Вес примерно такой же, он ей иногда гвозди забивал. И чек из магазина, где ее купил, всегда с собой носил на случай чего.

По словам Марата, у Игоря была такая граната, только черная Фото: avito.ru

По словам Марата, у Игоря была такая граната, только чернаяФото: avito.ru

По словам мужчины, в тот раз Игорю его вещица не помогла. Завидев ее, охранники повели себя еще более агрессивно.

— Они его отпинали. Потом брата еще трое суток держали в «кутузке». Люди просто незащищены в наше время! Это полный беспредел и абсолютная безнаказанность! — уверен Марат. — Он ничего не нарушил, он имел право производить съемку в общественном месте.

В уголовном деле отказали

В ГУ МВД России по Самарской области в ответ на запрос «Комсомолки» сообщили, что такой случай действительно был. Молодого человека могли уличить в нарушении закона.

— Проводилась проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ — отсутствие состава преступления, — отметили полицейские.

Марат Г. в свою очередь добавляет, что Игорь после того происшествия боится выйти на улицу:

— Ему сломали телефон, эту гранату игрушечную забрали. А еще ему даже не дали бланка, чтобы он написал жалобу на действия ЧОП. Мы не хотим оставлять ситуацию просто так и написали жалобы в прокуратуру и следственный комитет. Также ищем свидетелей случившегося.

Ответа от указанных правоохранительных структур тольяттинец пока не получил. По его заявлениям проводятся проверочные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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