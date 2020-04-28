Город с героическим прошлым и большим будущим

Особенно спешат, возвращаясь домой после долгого отсутствия, - обнять родителей, окинуть хозяйственным взглядом привычные с детства улочки и дворы - все ли на месте, стало ли лучше? С облегчением отмечают - да, стало! В городе реализуется стратегия, которую разрабатывали всем миром, работают национальные проекты - а это значит, что не миновать добрых изменений и детей будут рожать больше, и жить дольше, и с удовольствием, с радостью. Открылся новый детский сад, ремонтируют дороги и парки. В ближайшее время откроют физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном - сразу же после получения разрешения Минстроя Самарской области на ввод объекта в эксплуатацию. Строится крытый каток с искусственным льдом. Сегодня в Похвистневе живут, ходят в детские садики, учатся, работают почти 30 тысяч земляков: железнодорожников, нефтяников и газовиков, строителей и автотранспортников, мебельщиков и лесозаготови телей, металлообработчиков и учителей, врачей, работников культуры. Большинство из них - потомки людей, благодаря которым Похвистнево может в ближайшем будущем стать городом трудовой доблести. И это тем более реально, что традиции работать честно, с полной самоотдачей живы здесь по сей день.

- Поздравляю всех жителей Похвистнева и Самарской области с грядущим 75-летием Великой Победы, - говорит Глава г.о. Похвистнево Сергей Попов. - Нельзя забывать о героическом прошлом нашего народа - память об этих страницах нашей истории позволит нам с честью выйти из любой, даже самой трудной ситуации. Похвистневцы во время войны не только отстояли нашу Родину в боях, но и своим героическим трудом заложили основу города, основу нашей сегодняшней жизни. Мы никогда не забудем их подвиг! Низкий поклон!