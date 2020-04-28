История производства - история родного края

Это был фрагмент первого газопровода, проложенного в 1942 году для снабжения оборонных предприятий Куйбышева. Находка вдохновила на исследования краеведов и газовиков, ведь история области здесь плотно переплетается с историей производства.

- Все это интересовало меня еще в детстве, когда отец брал меня с собой на буровую, - вспоминает бывший начальник Северного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара» Василий Безбородников. - Еще в 60-х можно было видеть кое-где старинные деревянные вышки - конечно, нерабочие, полуистлевшие. Это старые буровые, которые строили до войны - на каждую уходило до 400 кг гвоздей. При разведочных работах среди нефтяных скважин попадались и газовые, в правительстве шли споры - каким ископаемым отдать приоритет в разработке. Когда началась война, дискуссии прекратились: уголь Донбасса оказался отрезан, и было решено строить газопровод «Бугуруслан - Куйбышев» для энергоснабжения промышленности.

Василий Безбородников

Василий Степанович с единомышленниками погрузился в исследования около семи лет назад, накануне 70-летия предприятия. Материалов хватило не только на книгу, но и на создание производственного музея «Начало большого пути»: здесь вехи становления предприятия неотделимы от трудового подвига людей.

- Газопровод строили заключенные и жители Оренбургской и Куйбышевской областей (женщины и подростки) в строжайшей секретности, иногда не подозревая, для чего день за днем роют траншею - каждый должен был выкопать три кубометра за смену, - рассказал Василий Безбородников. - Ценой неимоверных усилий газопровод был построен в рекордно короткие сроки. Его создатели практически вручную перелопатили 1,8 миллиона кубометров грунта. Но газ дошел до места назначения!