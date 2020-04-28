"У водителя был отрицательный тест, но он стал кашлять": тольяттинский режиссер рассказал, как "поймал" коронавирус

В Самарской области продолжает расти количество зараженных коронавирусом. В их число попал и тольяттинский режиссер и сценарист Сергей Коптев, участник кинопроекта "Новое кино Тольятти".

- Ты отнял у меня и у моей команды майскую премьеру нашего фильма, над которым мы работали со всей творческой страстью и абсолютной любовью. А теперь ты похоже пришел и за мной, - написал Сергей на своей странице в фейсбуке.

Журналисту КП-Самара режиссер рассказал, что с ним произошло, где он встретился с коварным вирусом и насколько сложно было добиться внимания медиков. И объяснил, почему решил рассказать всем о своем состоянии, хотя многие заболевшие отнюдь не готовы делиться этой информацией.

COVID у нас не нашли

Я уехал в Москву в конце февраля: в столице предложили интересный заказ в крупной компании. Тогда еще не было никакой паники, работали кафе и парикмахерские. Но за два месяца я как будто побывал в трех разных столицах: жизнь города менялась на глазах и я дождался-таки пропускной системы. Оформил пропуск, но так и не воспользовался им: я жил через дорогу от работы, не повидался ни с одним московским другом, даже не сообщал, что приеду. Ходил в магазин, до работы и обратно. Постоянно мыл руки, пользовался антисептиками. В конце командировки нам стали делать тесты на коронавирус за счет компании - но я был готов сделать это за свои деньги.

Массовая проверка выявила коронавирус у одного моего коллеги - и на следующий день на работе его уже не было. А 21 апреля мы поехали обратно в Тольятти с другим коллегой. В дороге у него поднялась температура до 38,5, появился кашель. Хотя накануне тест на коронавирус сделали и он оказался отрицательным. Вместе мы ехали почти сутки.

Как только я приехал в Тольятти, закрылся дома и стал звонить на все горячие линии. Говорил и про температуру, и про то, что мы приехали из Москвы. На следующий день поднялась температура и у меня - до 38 градусов. Выпью таблетки - 37,6. Потом опять 38.

Вот такой диагноз сначала поставили тольяттинцуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Других симптомов не было никаких: запах и вкус чувствовал, кашля нет. Врачи пришли через пару дней, взяли анализы. Через два дня бригада скорой помощи забрала меня в медгородок. Пару часов пришлось посидеть в коридоре: аппарат для обследования легких чинили инженеры, говорили на нем провели 80 проверок в день и он просто не выдержал. Пока ждал, температура поднялась до 39 и я превратился в зомби.

Легкие мне проверили на другом аппарате и сообщили, что у меня пневмония. В диагнозе написали - неподтвержденная коронавирусная инфекция. Подтверждение пришло уже только утром 28 апреля от Роспотребнадзора.

"Я никогда не лежал в больнице"

Сначала меня положили в общую палату с соседями, когда диагноз еще не был подтвержден. Приносили таблетки, сделали укол в вену. Я впервые в жизни попал в больницу, мне даже уколов никогда в сознательном возрасте не делали. Но теперь предстоит пройти полный курс лечения.

Сейчас настроение боевое - температура снизилась, чувствую себя легче. Я не отчаиваюсь, уверен, что смогу справиться с болезнью. А пока мечтаю о том, чтобы все поскорее закончилось и мы могли наконец-то организовать премьеру фильма "Тольятти, я люблю тебя" - полнометражная картина из нескольких взаимосвязанных новелл. Для меня это стало самой большой потерей от коронавирусной эпохи: мы долго готовили эту премьеру, договорились даже с областными кинотеатрами, в апреле собирались получить прокатное удостоверение, а потом устроить премьерный показ в кинотеатре Vega Film. Я надеюсь, что в сентябре нам удастся все сделать так, как планировалось: может быть, зритель соскучится по большому экрану и пойдет в кино.

Мужчина признается, что до этого даже не ложился в больницуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А сейчас я уже работаю над новым сценарием: и раз уж тема пандемии у всех на устах, а я нахожусь в центре событий, то как минимум одна из глав истории будет рассказана на фоне данной темы. Мы живём в сложное и в то же время уникальное время, которое достойно переосмысления в кино. Но в центре истории будет конечно же герой, а не коронавирус.

А сейчас я рассказываю всем о том, что происходит, на своей странице в фейсбуке: негативных комментариев не боялся, я научился пропускать все это мимо себя. Я раньеш был журналистом, и привык делиться информацией. И уверен, что есть люди, которым моя публикация помогла. Мне пишут и благодарят за этот пост. Для меня это очень важно. Значит я не ошибся.

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