А если рванет? В Самаре самовольно закопали трубу, по которой отопление и горячую воду получают два жилых дома

Труба, которой нет

Таинственное исчезновение трубы недалеко от железнодорожного вокзала стало причиной многочисленных вопросов и еще одного эпизода в уголовном деле Айдара Ильясова. Труба «ушла под землю» в прошлом году, когда тепловики проводили в Самаре капитальный ремонт на 4 участках теплотрасс. Работы проводила питерская компания АО «ПК «Оборонтех». Масштабные раскопки можно было увидеть на улицах Некрасовской, Ульяновской, 22 Партсъезда, плюс на Комсомольской площади – это в районе Железнодорожного вокзала.

К октябрю все работы закончили, отопительный сезон 2019-2020 гг прошел относительно спокойно. Вдруг в 2020 году сотрудники УФСБ России по Самарской области инициировали проверку Ростехнадзора.

И тут выяснилось много интересного: специалисты Ростехнадзора качеством работ остались недовольны и составили целый список нарушений – туда включили в том числе игнорирование требований проектной документации, экономию на материалах, а еще… трубу, которая неожиданно исчезла с улицы и нашлась под землей.

Айдар Ильясов в Самаре начал работать в ноябре 2017 годаФото: Архив КП

- Речь идет о теплотрассе, она питает две пятиэтажки на ул.Красноармейской, 119 и 121, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Труба проходила прямо возле здания, где размещается Управление Куйбышевской железной дороги. Ее в свое время проложили «по верху», железнодорожники просили «закопать» ее, чтобы вид не портила, но для этого нужно было разрабатывать проект.

В 2020 году выяснилось, что трубу все же кто-то убрал с глаз долой под землю без всяких там проектов, о чем в официальных документах упомянуть «забыли». Теперь ее придется раскапывать, а специалистам спешно проводить тесты: кто и что «намудрил» с теплотрассой, не известно, а если «рванет» - виноваты будут владельцы теплосетей.

Знал, но скрыл?

В правоохранительных органах считают, что трубу «спрятали» осенью прошлого года – именно в то время в районе Комсомольской площади заканчивали перекладку теплотрассы: кто-то мог попросить подрядчика помимо «официальных» работ, предусмотренных проектной документацией, за дополнительную плату провести еще и подпольные раскопки – кто обратит на них внимание, если в округе и так все перекопано?

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении 70 тысяч рублейФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следствие считает, что обратить внимание должны были проверяющие, но все закрыли глаза, потому что кое-кто получил незаконное денежное вознаграждение. В региональном Следственном управлении подозревают, что этот «кое-то» - бывший исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов.

- Предполагается, что в прошлом году он получил как минимум 350 тысяч рублей через посредника, - говорят в региональном Следственном комитете. – Деньги передавались в несколько приемов от сотрудника филиала ОАО «РЖД». Взамен подозреваемый не должен был предпринимать никаких мер после того, как стало известно о том, что в тепловые сети были незаконно внесены конструктивные изменения.

Айдар Ильясов сейчас по решению суда арестован, от дачи показаний он пока отказывается, пользуясь правом, предоставленным ему Конституцией РФ.

В региональном Следственном комитете продолжают расследование уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп», в нем 2 эпизода: кроме сокрытия участи злополучной трубы, Ильясова подозревают еще и в ускорении процесса подключения жилого дома к отоплению, в обоих случаях считается, что за свои услуги он получал деньги. Следователям активно помогает служба собственной безопасности теплосетей.

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