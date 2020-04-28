2020-04-28T11:41:24+03:00
Общество

Уникальнй радио-концерт группы ТУШЬ в Самаре 28 апреля: онлайн-трансляция концерта в жанре volgapop

Представляем онлайн-трансляцию концерта группы Тушь в Самаре 28 апреля: зажигательный вечер от городских романтиков и основателей стиля #volgapop только для вас
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Группа ТУШЬ выступит в эфире радио КП-СамараГруппа ТУШЬ выступит в эфире радио КП-Самара
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28 апреля в 18:03 радио КП-Самара 98,2 FM дарит жителям города уникальный радио-концерт группы ТУШЬ в Самаре. Городские романтики и основатели жанра #volgapop зажгут в радиостудии. Укулеле, бит, интуитивно понятная лирика - рецепт хорошего вечера для слушателей и зрителей. Так что возвращайтесь пораньше с работы, наливайте в бокалы лимонад, открывайте на экране картинку с Волгой и пляжем. И давайте вместе раскачаем этот вечер и свое настроение.

Концерт группы ТУШЬ 28 апреля - это вторая часть радиомарафона "Настоящая музыка" - вместе против коронавируса. Его цель - развеять скуку самоизоляции и вернуть горожан на городские улицы, в привычные заведения - пока виртуально, но ведь скоро мы победим инфекцию и заживем прежней жизнью. Первыми гостями студии КП-Самара стало джазовое трио Black Coffee. А теперь в студии появятся фронтмен ТУШИ Сергей Мицкевич. Он признался, что будет даже скучать по самоизоляции

- Это же уникальная ситуация, которая, может, не особо приятная, но ее никогда не было, и может быть не будет уже с нами В интересное время мы живем, - поделился он эмоциями.

Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции 28 апреля, в 18.03, включайте радиоприемники на 98,2 FM, щелкайте значок play на видео ниже - и наслаждайтесь приятной музыкой.

Партнеры трансляции: Юридическое бюро "Новикова и партнеры". Бюро предоставляет полный спектр услуг в юриспруденции и адвокатуре.

"Мы решаем ваши проблемы вместе с вами, даже если вам они кажутся неразрешимыми"

ИСТОЧНИК KP.RU

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