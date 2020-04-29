2020-04-29T09:51:42+03:00
Общество

Погода в Самаре на 1 мая 2020 года: грядет гроза и сильный ветер

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на 1 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на майских праздниках будет теплоВ Самаре на майских праздниках будет тепло
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Синоптики поделились прогнозом на первый день последнего месяца весны. Погода в Самаре на 1 мая будет достаточно типичной для этого времени года.

Синоптики обещают, что в этот день будет достаточно тепло: воздух прогреется до +16, +21 градуса. Даже ночью температура будет не ниже +5 градусов, так что земля начнет прогреваться еще лучше.

Также синоптики говорят о том, что в этот день будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь местами. Также в этот день мы наконец-то сможем стать свидетелями первой майской грозы - вероятно, в регионе будет греметь гром и сверкать молнии.

Ветер будет дуть юго-западный, причем он может быть довольно сильным - до 15-20 метров в секунду.

Синоптики Приволжской УГМС объясняют, что на погоду в эти дни оказывюает влияние фронтальные разделы циклона, своим центром перемещающимся с акватории Черного моря. Самарская область к концу недели оказалась в теплом секторе очередного циклона. Дожди же могут закончиться к концу недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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