Погода в Самаре на 1 мая 2020 года: грядет гроза и сильный ветер

Синоптики поделились прогнозом на первый день последнего месяца весны. Погода в Самаре на 1 мая будет достаточно типичной для этого времени года.

Синоптики обещают, что в этот день будет достаточно тепло: воздух прогреется до +16, +21 градуса. Даже ночью температура будет не ниже +5 градусов, так что земля начнет прогреваться еще лучше.

Также синоптики говорят о том, что в этот день будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь местами. Также в этот день мы наконец-то сможем стать свидетелями первой майской грозы - вероятно, в регионе будет греметь гром и сверкать молнии.

Ветер будет дуть юго-западный, причем он может быть довольно сильным - до 15-20 метров в секунду.

Синоптики Приволжской УГМС объясняют, что на погоду в эти дни оказывюает влияние фронтальные разделы циклона, своим центром перемещающимся с акватории Черного моря. Самарская область к концу недели оказалась в теплом секторе очередного циклона. Дожди же могут закончиться к концу недели.