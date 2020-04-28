Самара присоединилась ко Всероссийской акции «Продуктовая помощь»

Одиноко проживающие жители Самары старше 65 лет получат продуктовую поддержку. В рамках федерального проекта «Мы вместе» волонтеры вместе с социальными работниками доставят 14600 наборов. В пакетах все самое необходимое крупы, мука, подсолнечное масло, печенья, спички, мыло.

Кто получит поддержку

Первые наборы уже доставили. В числе тех, кто получил продуктовую поддержку Тамара Михайловна, она, как и тысячи других самарцев, старше 65 лет, последние несколько недель в режиме полной самоизоляции. Гостей не приглашает, сама из дома не выходит, дверь открывает лишь социальному работнику. Ирина Низамова около 10 лет регулярно заботятся о своей подопечной. В минувшую пятницу, 24 апреля женщина пришла с гостинцами. Вместе с волонтером городского штаба акции “Мы вместе” социальный работник доставила пенсионерки продуктовый набор. Такому подарку пенсионерка очень обрадовалась.

Такой состав набораФото: Евгения ВАСИНА

- Самара из федерального центра всего получает 14600 продуктовых наборов. Раздавать их будут в три этапа. Первый стартовал 24 апреля, - рассказывает заместитель руководителя департамента опеки социальной поддержки Самары Ирина Гриднева. - Чтобы получить продуктовый набор дополнительно никуда обращаться не нужно. Списки сформированы заранее и утверждены работниками социальной службы.

Поддержку продуктами получит наиболее уязвимая категория жителей - одиноко проживающие граждане старше 65 лет, находящиеся на социальном обслуживании.

Безопасность - главное!

При передаче продуктового набора строго соблюдают все меры безопасности. Волонтер и социальный работник обязательно в маске и перчатках. К доставке продуктов волонтеры допускаются только после «тестирования»: измерение температуры, опрос о самочувствии. Все данные заносятся в журнал. После этого волонтер обрабатывает руки, получает дезинфицирующие средства и набор.

- Безопасность людей для нас имеет первостепенное значение. Мы максимально дистанцируемся от благополучателей, в квартиру не заходим, продукты передаем бесконтактным способом, сильно сократили время на общение, - рассказывает волонтер Самарского штаба волонтеров «Мы вместе» Роман Жуков, - Отдельное спасибо руководству области, города и районов, за то, что помогают нуждающимся и поддерживают работу волонтером. Люди всегда положительно реагируют на такую поддержку, что и нас радует.

Роман Жуков давно занимается общественной деятельностью. Многие жители Самарского район знают его в лицо, но, несмотря на это, волонтер обязательно надевает фирменную манежку и отправляется на «задание» лишь в сопровождении социального работника. И это тоже для безопасности.

- Мы обязательно перед визитом предупреждаем все подопечных. По телефону проговариваем, что придем с волонтером. Уточняем время, чтобы пожилые люди не открывали дверь незнакомцам. К сожалению, сейчас могут активизироваться мошенники, которые не постесняются претвориться волонтером, - предупреждает социальный работник Самарского района Ирина Низамова.

Раздать продуктовые наборы людям старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании, волонтеры совместно с соцработниками планируют в течение апреля-мая.