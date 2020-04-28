2020-04-29T12:38:43+03:00
Общество

Самара присоединилась ко Всероссийской акции «Продуктовая помощь»

В рамках федерального проекта «Мы вместе» волонтеры и социальные работники доставят продуктовый набор для тех, кто дома
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Раздавать наборы будут в течении апреля-маяРаздавать наборы будут в течении апреля-маяФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

Одиноко проживающие жители Самары старше 65 лет получат продуктовую поддержку. В рамках федерального проекта «Мы вместе» волонтеры вместе с социальными работниками доставят 14600 наборов. В пакетах все самое необходимое крупы, мука, подсолнечное масло, печенья, спички, мыло.

Кто получит поддержку

Первые наборы уже доставили. В числе тех, кто получил продуктовую поддержку Тамара Михайловна, она, как и тысячи других самарцев, старше 65 лет, последние несколько недель в режиме полной самоизоляции. Гостей не приглашает, сама из дома не выходит, дверь открывает лишь социальному работнику. Ирина Низамова около 10 лет регулярно заботятся о своей подопечной. В минувшую пятницу, 24 апреля женщина пришла с гостинцами. Вместе с волонтером городского штаба акции “Мы вместе” социальный работник доставила пенсионерки продуктовый набор. Такому подарку пенсионерка очень обрадовалась.

Такой состав набора Фото: Евгения ВАСИНА

Такой состав набораФото: Евгения ВАСИНА

- Самара из федерального центра всего получает 14600 продуктовых наборов. Раздавать их будут в три этапа. Первый стартовал 24 апреля, - рассказывает заместитель руководителя департамента опеки социальной поддержки Самары Ирина Гриднева. - Чтобы получить продуктовый набор дополнительно никуда обращаться не нужно. Списки сформированы заранее и утверждены работниками социальной службы.

Поддержку продуктами получит наиболее уязвимая категория жителей - одиноко проживающие граждане старше 65 лет, находящиеся на социальном обслуживании.

Безопасность - главное!

При передаче продуктового набора строго соблюдают все меры безопасности. Волонтер и социальный работник обязательно в маске и перчатках. К доставке продуктов волонтеры допускаются только после «тестирования»: измерение температуры, опрос о самочувствии. Все данные заносятся в журнал. После этого волонтер обрабатывает руки, получает дезинфицирующие средства и набор.

- Безопасность людей для нас имеет первостепенное значение. Мы максимально дистанцируемся от благополучателей, в квартиру не заходим, продукты передаем бесконтактным способом, сильно сократили время на общение, - рассказывает волонтер Самарского штаба волонтеров «Мы вместе» Роман Жуков, - Отдельное спасибо руководству области, города и районов, за то, что помогают нуждающимся и поддерживают работу волонтером. Люди всегда положительно реагируют на такую поддержку, что и нас радует.

Роман Жуков давно занимается общественной деятельностью. Многие жители Самарского район знают его в лицо, но, несмотря на это, волонтер обязательно надевает фирменную манежку и отправляется на «задание» лишь в сопровождении социального работника. И это тоже для безопасности.

- Мы обязательно перед визитом предупреждаем все подопечных. По телефону проговариваем, что придем с волонтером. Уточняем время, чтобы пожилые люди не открывали дверь незнакомцам. К сожалению, сейчас могут активизироваться мошенники, которые не постесняются претвориться волонтером, - предупреждает социальный работник Самарского района Ирина Низамова.

Раздать продуктовые наборы людям старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании, волонтеры совместно с соцработниками планируют в течение апреля-мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Фонтан не тронем, а вместо лавочек поставим диваны»: в мэрии рассказали, что будет со сквером около гостиницы «Три вяза»
Благоустройство сквера с фонтаном, во время которого рабочие сломали исторические бетонные лавочки, вызвало беспокойство горожан. Власти объяснили, чего хотят
Новости 24
В Самарской области пьяный водитель опрокинулся на крышу из-за аварийной ситуации
В Самарской области мужчина напал на пенсионерку и ограбил ее
Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 40 тысяч
В Самарской области нашли 55 пациентов с коронавирусом и это рекорд
«Великие люди, низкий поклон им за работу»: самарцы присоединились к поздравлениям губернатора в адрес сотрудников скорой помощи
Без прав, но за рулем: в Самарской области водитель «шестерки» устроил ДТП с пострадавшим
Уже 35 инфицированных: в Сызранском пансионате для инвалидов выявлена вспышка заболевания коронавирусом
Стало известно, как и где заболели 55 новых инфицированных коронавирусом в Самаркой области
В Самарской области уничтожили более 14 килограммов наркотиков
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года: подтвердилось 55 случаев
В Самарской области женщина на «Калине» улетела в бетонный забор
Жителям Самары предложили заменить прибор учета не выходя из дома со скидкой
Самарский губернатор в инстаграме оказался самым активным среди коллег
В Самаре героинового наркомана, который гулял по железнодорожным путям, отправили в колонию
Волжский народный хор в рамках марафона ПФО исполнил легендарную песню «День Победы»
Украли и спрятали в Пензе: в Самарской области угнали строительную технику за 1,5 млн рублей
Предприятие Самарской области задолжало своим сотрудникам 721 тысячу рублей
В Самарской области 53-летняя женщина несла с собой 110 грамм героина
Этим утром в Самаре деревом придавило «Калину»
Демонстрация 1 мая 2020 года в Самаре: устроим шествие и праздник онлайн
В Тольятти разыскивают извращенца, напавшего на несовершеннолетнюю
Туристам в обсерваторы Самарской области проведут интернет и выдадут детские игры
В Самаре среди заболевших коронавирусом много медработников
Дмитрий Азаров рассказал, почему уволил министра промышленности в Самаре
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года выросло на 55 человек
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 29 апреля 2020 года: три смерти, трое выздоровевших
Три пациента с коронавирусом в Самарской области подключены к ИВЛ
Принудительно вылечат: житель Самары попался на изготовлении наркотиков
Дмитрий Азаров о самоизоляции в Самаре: «Люди устали от неопределенности»