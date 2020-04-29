«Хозяева бросили их, а они продолжали верно охранять кафе»: под Самарой на трассе «забыли» двух собак

Накинули тряпку на голову и отцепили карабин

Удивительная история со счастливым концом развернулась в Самарской области. Дальнобойщица Елена ехала обычным маршрутом, развозя на грузовике продукты. По правилам каждые 3-4 часа ей нужно останавливаться, чтобы отдохнуть. На этот раз по счастливой случайности выбор места отдыха пал на заброшенное кафе между деревнями Николаевка и Марьевка на границе Самарской и Саратовской областей. Место казалось совершенно безлюдным и заброшенным, и, только заглушив мотор, Елена услышала слабый лай.

Собака с трудом пыталась подняться

– Это кафе всегда стояло закрытое, сколько она мимо него ездила. Но только в этот раз остановилась и заметила, что на территории рядом с ним стоят две будки, где на цепи привязаны собаки. Одна, помоложе, еще находилась на ногах и как-то лаяла, а вторая, постарше, лежала совсем без сил, голодная и обезвоженная, с трудом пыталась подняться, – рассказала журналисту «КП-Самара» кинельская зоозащитница Лаурика Нагель.

Елена напоила и накормила животных, а заодно запечатлела бедолаг на фото и видео и связалась с зоозащитниками. Лаурика Нагель разместила в соцсетях пост, который вызвал большой отклик.

– Мне звонили и писали люди из разных городов, даже из Владивостока, волновались за судьбу собак, просили забрать их. Поражались: «Вот это преданность, хозяева бросили их, а они продолжали верно охранять кафе!» Как только Елена вернулась в Самару, мы с ней выехали за животными, – рассказывает Лаурика. – Поездка заняла шесть часов, вернулись уже ночью. Сначала забрали старшую собаку, она была совсем плоха. Лежала, не могла подняться, хотя и пыталась лаять, охранять вверенную ей территорию. Мы накинули ей тряпку на голову, отцепили карабин цепи и затащили в машину. Там она лежала уже спокойно. Под ошейником шерсти у собаки не оказалось вообще – такое впечатление, что его одели много лет назад, и с тех пор не снимали и не меняли.

Увидев фото Афины, Наталья поняла - это ее собака

«Сразу поняла – это моя собака»

Афину – так назвали собаку – обработали от клещей и глистов, отвезли к ветеринару. Выяснилось, что бедолаге 8 или 9 лет, у нее катаракта, один глаз практически не видит, хронический гепатит, истощение и анемия. Казалось бы, шансы найти новый дом собаке в возрасте, с несколькими «болячками» практически равны нулю. Но жизнь в очередной раз доказала, что чудеса случаются. Пост про Афину попался на глаза москвичке Наталье. И она за долю секунды поняла: это именно та самая, «ее» собака, и она заберет ее себе во что бы то ни стало.

– Мы сидели с сыном на кухне, я листала ленту инстаграма и тут вдруг увидела Афину. Даже никаких сомнений не было – я поняла, что это моя собака, – рассказала Наталья журналисту «КП-Самара». – У меня уже живут три собаки, в том числе одна дворняга, которую я точно так же увидела в соцсетях и забрала из Хабаровска. Уверена, что у нас в семье хватит места, еды и любви еще на одну собаку. То, что она взрослая, совсем не пугает. Наоборот, умилительных, хорошеньких щенков готовы взять многие. Но взрослая собака, которая настрадалась в жизни, нуждается в любви и заботе ничуть не меньше. Конечно, потребуется время на адаптацию, на то, чтобы подружиться с другими животными в семье, но это не страшно. У нас многие соседи берут собак из приютов, уверена, что это правильный поступок.

Молодого Гектора тоже спасли с трассы, и теперь он с нетерпением ждет новых хозяев

«Только начали гладить - сразу обмяк»

Сейчас Афина уже едет в новый дом. А вот второй пес, спасенный с цепи на трассе, все еще ждет хозяев.

– Он отчаянно охранял территорию, лаял. Елене потребовалось несколько раз заезжать туда, прикармливать его, чтобы привык к людям, прежде чем получилось забрать. Сначала он лаял, но когда его начали гладить, весь обмяк и начал неумело ласкаться, – рассказывает Лаурика Нагель.

Сейчас Гектора обработали от клещей и паразитов и отправили на платную передержку – пока до пятницы. Сейчас молодому и активному псу, которого прежние хозяева обрекли всю жизнь провести в одиночестве на цепи, ищут новый дом. Присмотритесь – может быть, это ваша собака?

Помочь Гектору и другим животным, спасенным Лаурикой Нагель, можно тут.

В Самарской области на трассе около закрытого кафе бросили двух собак на цепи.

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