Крик души самарского медбрата: «Скорую помощь можно было ценить и до коронавируса!»

Работы стало меньше!

На днях по социальным сетям разлетелось фото. Медицинский работник на самарской улице поднял над головой плакат с кричащим посланием: «Скорую помощь можно было ценить и до коронавируса». Снимок парень сопроводил откровенным рассказом о том, что из-за наступающей инфекции люди вдруг стали ценить работу тех, кто борется за их здоровье.

Журналист «КП-Самара» связался с автором набирающего популярность поста. Им оказался 23-летний студент 6 курса СамГМУ Илья. Он подрабатывает медицинским братом на скорой уже больше двух лет и просто не мог не поделиться своими наблюдениями после того, как COVID-19 захватил все и сразу.

— Работы у нас всегда было очень много из-за того, что очень много вызовов скорой помощи были по пустякам. Появился коронавирус, работы, по идее, должно было стать больше, но на данный момент, так как эпидемиологическая ситуация в Самаре и области пока еще не настолько страшна и количество зараженных не превышает сильно цифры в других регионах, работы стало меньше! — объясняет молодой человек.

Слова благодарности слышны через вызов

Подобное развитие событий и удивило Илью больше всего. Он делится следующими наблюдениями:

— Количество людей, которые раньше вызвали бы скорую «просто сделать какой-либо укол», «померить давление», «послушать легкие и в дальнейшем отказаться от госпитализации», стало значительно меньше.

Начинающий врач связывает такой поворот общественного мнения со страхом.

— Не могу отвечать за других, но попробую предположить, что люди начали бояться, что сотрудники скорой медицинской помощи сами могут быть инфицированы и заразить их. Ну и что уж говорить об отношении, которое изменилось до неузнаваемости, — считает Илья.

Наш собеседник добавляет, что норма вызовов на одну бригаду скорой помощи за 24 часа — 12 штук, в самое тяжелое зимнее время успеваешь сделать 12 вызовов за одну ночь, то есть за 12 часов:

— Сами понимаете нагрузку. На каждом вызове ты слышишь с порога: «Почему без бахил? Почему так долго едете? Сколько вас можно ждать?» Естественно, это все звучит далеко не так вежливо, да еще и с включением оскорбительной лексики. А сейчас что? «Ой, да у вас такая сложная работа!», «Вы такие молодые, наверное, устаете?», «Как же вам сейчас сложно!», «Спасибо вам, что вы есть!» Слова благодарности слышны через вызов, а то и каждый.

Решайте сами — сидеть дома или быть подключенными к ИВЛ

Медбрат приводит конкретные примеры:

— Обычный рабочий день, приехали на вызов к местному алкоголику, который в очередной раз напился и уснул на асфальте возле поликлиники. Привели его в чувство. Он посмотрел на дедушку, который, казалось бы, проявил активную гражданскую позицию по спасению алкоголика и тунеядца, и сказал: «Дед, а ты какого черта мне скорую вызвал? У ребят коронавирус, а я просто напился». Отказавшись от помощи, пациент встал, пожелал нам удачи и немного пошатываясь пошел в сторону дома. Следующий вызов был не менее интересным. Во время инъекции пациентке в четыре утра, мы бригадой слушали незамысловатые стихотворения «во славу» скорой помощи.

Самарец обращает внимание, что внезапно появились и акты благотворительности со стороны организаций:

— «Макдоналдса» или «Бургер Кинга», «Карусели». Там организовали бесплатное питание для бригад скорой помощи. Опять же вопрос: «Серьезно? Вы только сейчас о нас вспомнили?» За пару месяцев уровень доверия, понимания и сопереживания к скорой помощи вырос с 30% до 90%. И вопрос: «Неужели только благодаря вирусу нас начали ценить?»

В заключение медик подчеркивает, что, несмотря на ситуацию в стране, в жизни врачей ничего не изменилось. Те же стандарты, обязанности, состав бригад, отношение. Добрее стали пациенты, и это радует. Немного досадно лишь от того, что меняются граждане только тогда, когда что-то происходит. Но главное сейчас все-таки — забота о здоровье своем и окружающих:

— И так понятно, что в связи с эпидемиологической ситуацией, если люди не будут придерживаться карантина, то число вызовов будет расти прямо пропорционально и количеству подтвержденных случаев COVID-19. И тогда в числе зараженных уже можем оказаться и мы — работники скорой. В момент напряженной эпидемиологической ситуации в стране крайне важна поддержка и понимание со стороны граждан. Коронавирус встречается не только у врачей-инфекционистов, но и врачей любой специальности, так как медучреждения продолжают работать в полном объеме. Решать вам — посидеть дома или полежать в больнице, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Будьте осторожней!

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