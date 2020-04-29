2020-04-29T15:46:56+03:00
Общество

«Консервы подождут!»: крупнейшая птицефабрика региона стала частью флешмоба

Сотрудники Тимашевской птицефабрики записали видео о своей работе в период ограничительных мер
Евгения ВАСИНА
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Предприятие действительно не останавливается ни на один день.Предприятие действительно не останавливается ни на один день.
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Предприятия пищевой промышленности работают даже во время ограничительных мер. Коронавирус – не причина останавливать производство. Даже в период пандемии людям необходимы свежие и качественные продукты. Это отлично знают на самом крупном птицекомплексе в Самарской области - Тимашевской птицефабрике. Здесь работа не останавливается ни на один день.

Ежедневно из инкубатора на площадку для откорма поступают более 50 000 цыплят. За сутки завод производит более 90 тонн готовой продукции. Разумеется, обязательное условие - безопасность продукции.

Накануне сотрудники птицекомплекса записали видео и присоединились к всероссийскому флешмобу #МыДляВасБезВыходных. Ведь предприятие действительно не останавливается ни на один день.

Сотрудники Тимашевской птицефабрики присоединились к флешмобу #МыДляВасБезВыходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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