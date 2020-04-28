В Тольятти мужчина застрелил человека у детской площадки и ждал на лавочке, пока его задержат

Ссора у «Чарли»

28 апреля ближе к вечеру в Тольятти было неспокойно. У магазина «Чарли» на улице Свердлова, рядом с детской площадкой и отделением бойцов нацгвардии, убили человека. Свидетелями шокирующего криминального события стало множество местных жителей.

— Это обычный магазин-разливайка. Они оба там оказались в этот день. В какой-то момент между ними начался конфликт. Просто слово за слово и сцепились. Причина неизвестна, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Татьяна П. (данные изменены), знакомая с ситуацией.

Выяснять отношения мужчины вышли на улицу. Ничем хорошим это не закончилось.

Похож на бандита из девяностых

— По предварительной информации, выстрел сначала в колено был, а потом в голову. Из травматического пистолета, — продолжает наша собеседница. — Орудие стрелок скинул, ушел, сел на Курчатова, где его взяли по горячим следам. Свидетели его хорошо описали.

При задержании подозреваемый не сопротивлялся. Как говорят следователи, это 38-летний Вадим, который проживает недалеко от места трагедии. Отзываются о нем не очень хорошо.

Дома у подозреваемого нашли оружие

— Он такую жизнь вел, конечно, неоднозначную. Прав лишили, много где работал, конфликты были с жильцами и другими людьми. Образ у него — похож на бандита из девяностых, — поделился с samara.kp.ru сосед Вадима — Иван (имя изменено).

Он же добавил, вскоре после происшествия в квартире задержанного проводили обыск. Там нашли три револьвера, пневматические ружье, пистолет и несколько патронов.

Расследование продолжается

Жертвой оказался 44-летний Юрий М. Как говорят, он знал своего убийцу в лицо. Что они не поделили — сейчас выясняют следователи.

— По нашей информации, произошла бытовая ссора. Оба участника конфликта официально безработные. Из чего произведен выстрел, сейчас устанавливают эксперты, — сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Вопрос об аресте Вадима будет решаться в суде в ближайшее время.