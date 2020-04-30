2020-04-30T07:33:06+03:00
Общество

В «РКС – Самара» объяснили, почему квитанции за воду пришли раньше обычного

Своевременная оплата поможет бороться с распространением коронавирусной инфекции
Александра БЕЛОВА
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«РКС» благодарит каждого абонента за понимание и за своевременную оплату услуг. Фото: «РКС-Самара»«РКС» благодарит каждого абонента за понимание и за своевременную оплату услуг. Фото: «РКС-Самара»
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Двойная нагрузка

Не так давно в наш лексикон прочно вошли слова «коронавирус» и «самоизоляция». А вместе с этим поменялся и привычный уклад жизни. И пока одни работают удаленно или вынужденно отдыхают на долгих «выходных», другие ежедневно отправляются на службу, чтобы в дома самарцев приходили вода, свет, тепло. И, наверное, главное здесь - вода. У нее во время режима самоизоляции значение особое. Тщательное 20-секундное мытье рук с мылом после каждого посещения улицы и уборка квартиры с дезинфицирующими средствами уже стали неотъемлемыми признаками новой реальности. И в ней вода занимает не менее важное место, чем маски, перчатки и антисептики. А чтобы в каждой квартире, в любом районе губернской столицы из крана текла чистая и соответствующая всем санитарным нормам вода, коммунальным службам приходится потрудиться.

Поставкой питьевой воды и очисткой стоков занимается «РКС-Самара». Работа всегда идет в круглосуточном режиме, без выходных и праздников. А сейчас ответственность выросла в разы, а вместе с ней и расходы. На предприятие легла двойная нагрузка: пришлось значительно увеличить количество анализов для контроля качества воды и стоков. Это необходимо, чтобы исключить распространение инфекции. Дополняют картину многочисленные мероприятия по дезинфекции (необходимые каждому горожанину) и защите сотрудников (а кто будет работать, если они уйдут на больничный?). В общем, вслед за картиной пандемии оперативно меняются и производственные технологии. От этого не уйти. «РКС-Самара», как и любое другое предприятие, вносит в свою работу вынужденные изменения, направленные на создание условий выживания как производства, так и клиентов.

Коммунальные службы работают круглосуточно, без выходных. Фото: «РКС-Самара»

Коммунальные службы работают круглосуточно, без выходных. Фото: «РКС-Самара»

Ранняя квитанция – спланированные расходы

В непростой ситуации сегодня оказались не только горожане, но коммунальные структуры. Только вот ответственность на них в разы больше: от стабильности работы «РКС-Самара» во многом зависит и эпидемиологическая ситуация в городе. А стабильность работы предприятия, в свою очередь, напрямую связана с регулярностью платежей населения за потребленные услуги. И в апреле поступления от абонентов - как физических, так и юридических лиц - значительно сократились. Если не вмешаться в ситуацию, то в перспективе может не хватить средств на самые необходимые траты. Коммунальщики попросили самарцев передать показания счетчиков чуть раньше обычной даты – не до 25, а до 20 апреля. Это одна из антикризисных мер, которая будет выгодна всем. Раньше времени получив квитанции, люди смогут спланировать свой бюджет, у них будет больше времени на оплату услуг. У социальных служб будет запас для начисления льгот, а курьеры в разгар пандемии не будут одномоментно посещать дома.

- Если вы не успели подать показания до 20 апреля, плата за водоснабжение и водоотведение будет рассчитана по среднему показателю за три месяца, - объяснила начальник отдела по связям с общественностью «РКС-Самара» Мария Алмазова. - Позднее, исходя из точных показаний за май, будет сделан необходимый перерасчет. В любом случае абоненты будут оплачивать только тот объем, который потребили. Все вопросы, если они останутся, решат в индивидуальном порядке. Для этого и устанавливаются приборы учета. В мае показания приборов учета будут приниматься также до 20 числа. При этом мы приносим извинения за доставленные неудобства и от всей души благодарим каждого абонента за понимание, за своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Во многом именно от добросовестных абонентов зависит надежное снабжение города водой, без которой вирус не победить. Мы работаем для вас, поддержим же друг друга - оплатите квитанции без задержек.

Предприятию пришлось значительно увеличить количество анализов для контроля качества воды и стоков. Фото: «РКС-Самара»

Предприятию пришлось значительно увеличить количество анализов для контроля качества воды и стоков. Фото: «РКС-Самара»

А В ЭТО ВРЕМЯ

В период самоизоляции показания счетчиков за воду и водоотведение можно передать несколькими способами. Самые удобные – дистанционные: личный кабинет и сайт «РКС-Самара», мобильное приложение, телефон 207-25-40 со специальным роботом-помощником. По этому же номеру в дни, когда не принимаются показания, легко получить консультацию по любому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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