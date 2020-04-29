Погода на майские праздники в Самаре в 2020 году: будет тепло и ветрено

Стало известно, какой будет погода на майские праздники в Самаре в 2020 году. Об этом в студии радио КП-Самара рассказала начальник самарского гидрометцентра Людмила Анурова.

Майские праздники начнутся с теплой погоды. Температурный режим будет в пределах 16-21 градуса. Не повезет жителям северных и северо-западных районов. Там будет холоднее - около двенадцати градусов тепла.

- Не обойдутся праздники без ветра: ожидаем свежий ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Конечно, это не по всей области - местами такие порывы будут достигаться. На большей части территории региона не будет осадков, но в основном на севере могут пройти дожди, прогремят грозы, - рассказала Людмила Анурова.

При этом осадки будут кратковременными и, например, дело дачникам они не испортят. Но все же жителям нужно быть осторожнее: действует режим самоизоляции, и если копаться на собственном приусадебном участке можно то планировать выезд на шашлыки или другие развлечения не стоит.

Также Людмила Анурова рассказала, что вечером и ночью температура тоже будет достаточно комфортной в пределах 6-11 градусов тепла. 4-5 мая осадков по предварительным прогнозам не ожидается, сухо будет и в Самаре - скорее всего, на протяжении всех майских праздников.