Самарская пенсионерка стала инвалидом после операции на бедре

За 8 месяцев самарская пенсионерка пережила 10 операций, получила знатную дозу облучения от двух десятков проведенных её рентгенов и в итоге стала инвалидом. Елена Баннова (имя и фамилия изменены. Прим. автора) не может самостоятельно передвигаться даже по квартире – хотя изначально медики ей говорили: вставим вам протез, и нога будет, как новенькая. Не вышло.

Женщина подала на лечащих врачей в суд и выиграла процесс. Пенсионерка просила полтора миллиона рублей для лечения душевных травм. Сколько в итоге присудил ей суд и почему, узнали корреспонденты «КП-Самара».

Восемь месяцев боли

В сентябре 2013 года Елена Баннова крайне неудачно упала, врачи диагностировали очень сложную травму – была сломана самая верхушка бедренной кости. «Само не зарастет», признали медики и предложили женщине вставить туда эндопротез.

Терять уже было нечего, пенсионерка заплатила 50 тысяч рублей за небольшую штуку с длинным названием – «тотальный цементный эндопротез тазобедренного сустава», еще около 48 тысяч рублей – за операцию, анестезию и стационар в больнице.

12 сентября ей провели операцию, но через 5 дней почему-то произошел вывих головки эндопротеза. Врачи попытались вправить его, но ничего не вышло, и 19 сентябре Елене Банновой провели еще одну операцию, после которой потребовалась дополнительная реабилитация, а значит, и новые траты - еще почти 23 тысячи рублей. Потом все вроде наладилось, пациентку стали готовить к выписке, но 27 сентября протез вновь «зашалил».

После выписки лучше пенсионерке на стало, и в декабре она вновь попала в больницу из-за болей в ноге. Врачи поколдовали над протезом, выставили пациентке счет и выписали ее домой, наложив перед этим гипс на всю ногу и выше – под самую грудь.

До самого августа 2014 года Елена Баннова мучилась с ногой – делала рентгены, новые операции, но ничего не помогало. В августе ее госпитализировали в больницу имени Калинина (сейчас – больница имени Середавина) с высокой температурой и ногой, которая стала будто бы чужой. Врачи эндопротез удалили, тазобедренный сустав пробовали лечить другими способами, но все было безрезультатно.

В конце концов ей поставили диагноз «хронический остеомиелит» – это воспалительный процесс в кости, когда из-за бактерий она просто разлагается. В хронической стадии, которую ей диагностировали в 2014 году, эта болезнь уже не лечится. Так Елене Банновой дали первую группу инвалидности

- Я не могу сама даже встать, мне во всем помогает дочь – ей пришлось уволиться с работы, чтобы все время быть со мной, - рассказывает пенсионерка. – Нога до сих пор болит – то слабее, то сильнее. Но я боюсь будущего, прогнозы самые неутешительные.

Курс лечения и реабилитации обошелся ей в свое время в 288,6 тысяч рублей – эти деньги, плюс компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей женщина попыталась через суд взыскать с той самой больницы, где ей вставили когда-то эндопротез.

Кто же виноват?

В Куйбышевском районном суде представитель медицинского учреждения заявила: врачи все сделали правильно, во всех своих бедах пациентка виновата сама:

- Все дело в нарушении врачебных рекомендаций в послеоперационном периоде, - озвучили ответчики свою позицию в суде. – Ну и нужно учитывать возраст и пол больной. Сама операция была проведена правильно, предполагать иное нет никаких оснований. Да, столь многочисленные операционные вмешательства, конечно, могут привести к снижению иммунитета, но Баннова знала о возможных последствиях.

Чтобы решить, кто же прав, суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. И вот тут больнице пришлось несладко:

- Эндопротез изначально был установлен некорректно, плюс наблюдаются иные дефекты медицинской помощи: рано удалили дренажную трубку из раны, недооценили состояние больной, плохо обследовали ее, поздно провели УЗИ и увидели кровотечение, как следствие – несвоевременно провели повторную операцию, - эти и многие другие нарушения эксперты описали достаточно подробно. Их вывод был прост: именно дефекты оказанной Банновой медицинской помощи привели к столь тяжелым последствиям.

Результаты этой экспертизы представители больницы позже пытались обжаловать в Самарском областном суде:

- Выводы экспертизы противоречивы, и у нас были иные заключения врачей, которые могли бы их опровергнуть, но их к материалам дела не приобщили. Плюс нам отказали в проведении повторной экспертизы, - писали медики в апелляционной жалобе. – И вообще при любом варианте лечения никто бы не гарантировал пациентке полное выздоровление, потому что 80% пожилых людей с такими травмами становятся инвалидами или умирают в первый год после травмы.

Суды, сначала Куйбышевский районный, а после и Самарский областной, доводы типа «сама виновата» показались недостаточно убедительными.

Поэтому исковые требования Елены Банновой удовлетворили, правда, частично: с больницы взыскали 277 тысяч рублей материального ущерба и полмиллиона в качестве возмещения морального вреда, плюс неустойки и штрафы – всего 877 с небольшим тысяч рублей.

Пенсионерка этой суммой осталась не слишком довольна, ведь она рассчитывала на большее. Но суды решили, что и этого с нее будет достаточно.

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