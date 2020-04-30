«Стройка в Иверском монастыре навсегда изменит обзор»: самарские градозащитники просят вернуть родине «Жигулевского» ее открыточный вид

Закроет красивый вид

Самарские градозащитники обеспокоены строительством сестринского корпуса на территории Иверского монастыря. Они уверены, что возведение здания в несколько этажей безвзвратно погубит исторически сложившийся архитектурный ансамблю и прекрасный вид на Волгу со смотровой площадки около драмтеатра. Тревогу подняла председатель совета Самарского регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. Она опубликовала у себя на странице в соцсети ответ властей за запрос градозащитников.

- Реготделение ВООПИиК в марте 2020г сделали запрос в УГООКН о законности возведения на территории Иверского монастыря нового объекта. Строительство ведётся в охранной зоне ОКН федерального значения - комплекса Жигулевского пивоваренного завода. Строящийся объект не является воссозданием утраченной исторической застройки, а также нарушает визуальное восприятие охраняемых панорамных видовых точек, которые входят в Предмет охраны исторического поселения, - пояснила Нина Казачкова.

В приведенном ей ответе от УГООКН (Управление госохраны объектов культурного наследия) отмечается, что разрешение на строительство выдала самарская мэрия еще в 2007 году, а в 2017 году его продлил областной минстрой, а архитектурные решения согласованы Управлением Главного архитектора в 2006г и 2016г.

«Новая стройка разрушает сложившуюся систему»

После обращения градозащитников УГООКН приостановили строительные работы и пообещали разораться. А общественники создали петицию, в которой просят и вовсе прекратить стройку и демонтировать здание.

- Если здание построят согласно нынешнему проекту, оно серьезно изменит обзор с одной из самых любимых горожанами видовых точек. А один из лучших самарских ансамблей - корпуса Жигулевского пивоваренного завода больше нельзя будет увидеть именно как целостный комплекс, так как под другими углами обзора он не виден целиком, - объясняют авторы петиции.

Сейчас уже строится третий этаж здания. Общественники уверены, что даже в нынешних параметрах оно перекроет часть обзора из пушкинского сквера не только на архитектуру, но и на Волгу. Они отмечают, что эта видовая точка относится к охраняемым панорамам и защищена законом.

Архитектурный ансамбль на этом месте сложился много лет назад. Фото: http://istsamara.tilda.ws/

Архитектурный ансамбль на этом месте сложился много лет назад. Фото: http://istsamara.tilda.ws/

- Если воссозданная на историческом месте и в исконной форме век спустя колокольня стала одним из украшений города и важной высотной доминантой, то новый корпус, напротив, сложившуюся систему доминант разрушает. Более того, он строится в охранной зоне сохранившихся дореволюционных зданий самого монастыря, "давя" своими массивными формами оригинальные постройки Иверского, - отмечают авторы петиции.

В охранной зоне строить нельзя

Кроме того, они обращают внимание, что строительство ведется в охранной зоне комплекса Жигулевского пивоваренного завода, установленной в 2012 году – здесь запрещено возведение любых зданий за исключением воссоздания утраченных исторических строений. А подобных построек на месте будущего сестринского корпуса никогда не было.

Как сообщают авторы петиции, разрешение на строительство было выдано 13 лет назад, когда на этом месте еще стоял жилой дом Рабочего городка советской эпохи.

- Самарское реготделение ВООПИиК просит неравнодушных горожан поддержать требования нашей общественной организации по запрету дальнейшего строительства нового объекта и его демонтажу. К сожалению, у нас есть все основания полагать, что возведение нового здания может быть вскоре возобновлено, если граждане не вмешаются в происходящее, - пишут авторы петиции.

Поддержать обращение можно здесь.