2020-05-02T11:22:23+03:00
Общество

«Музей на кончиках пальцев» и «Чистый Репин»: кто помог «состояться» проектам, прославившим Самару?

Современные меценаты продолжают традиции русских благотворителей
Александра БЕЛОВА
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«Музей на кончиках пальцев» – помогает незрячим и слабовидящим людям прикоснуться к искусству. Фото: Самарский областной художественный музей«Музей на кончиках пальцев» – помогает незрячим и слабовидящим людям прикоснуться к искусству. Фото: Самарский областной художественный музей
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3 мая свой день рождения отмечает женщина, чье имя многие жители региона произносят с благодарностью и признательностью – Нелли Алекперова. Нелли Юсуфовна руководит Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ», при поддержке которого с 2015 года в Самарской области проходит ежегодный Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Картины для тех, кто не видит

Конкурс, организованный ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК», (дочерним предприятием компании, успешно работающим в регионе), в этом году будет проведен уже в шестой раз. За пять лет существования в нем приняли участие более двух тысяч проектов. 350 признаны победителями. Общий грантовый фонд составил 75 миллионов рублей.

Один из реализованных проектов – «Музей на кончиках пальцев» – помогает незрячим и слабовидящим людям прикоснуться к искусству. Специальное оборудование и аудиогид позволяют «увидеть» картины тем, кто раньше был лишен этой возможности. А реализовать необычную идею сотрудникам Самарского областного художественного музея помог грант, полученный от благотворительного фонда компании.

– Это уникальный фонд. Нелли Юсуфовна Алекперова поддерживает нас на протяжении многих лет, и благодаря этой поддержке проект «Музей на кончиках пальцев» не просто живет, но и развивается, – рассказывает директор музея Алла Шахматова. – Невероятно, но это интересно и людям с идеальным зрением. Закрыв глаза, надев наушники, трогая рельефные картины, мы можем понять, как чувствует себя человек в мире без красок и света. На фестивале «Арт – шаг» попробовать искусство на ощупь могли все желающие, обычные прохожие – и около картин выстраивалась очередь. Это было очень трогательно.

Специальное оборудование и аудиогид позволяют «увидеть» картины. Фото: Самарский областной художественный музей

Специальное оборудование и аудиогид позволяют «увидеть» картины. Фото: Самарский областной художественный музей

Автор неизвестен. Пока

Проект «Музей на кончиках пальцев» не единственный, реализованный благодаря поддержке благотворительного фонда.

– Нелли Юсуфовна – удивительный человек, – считает Алла Шахматова. – Она прекрасно разбирается в современном искусстве. Во время визита в наш музей ее очень заинтересовало собрание авангарда – у нас замечательная коллекция, одна из лучших в стране. Среди авторов и Малевич, и Лентулов, и Кончаловский. Но часть работ не атрибутирована. То есть мы знаем, что та или иная картина – сокровище, но кто именно приложил руку к этому сокровищу – неизвестно. Нелли Юсуфовна сама, без всяких просьб с нашей стороны, предложила провести экспертизу во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Это очень трудоемкий и потому дорогостоящий процесс, на который у музея, конечно, нет средств. Мы были очень тронуты такой помощью, таким вниманием со стороны Нелли Юсуфовны. Для нас это действительно бесценно.

Год назад четыре картины из коллекции самарского музея уже «уехали» на экспертизу – это работы художников-членов ВХУТЕМАС – Высших художественно-технических мастерских. И кто знает, может быть, совсем скоро благодаря меценатам мир узнает о новой картине Малевича?

Четыре безымянные ранее картины из зала модерна скоро обретут своего автора. Фото: Самарский областной художественный музей

Четыре безымянные ранее картины из зала модерна скоро обретут своего автора. Фото: Самарский областной художественный музей

«Вы делаете большие и важные дела»

Год назад при поддержке фонда в историко-музейном комплексе села Ширяево впервые прошел экоарт-фестиваль «Чистый Репин». Его главная цель – рассказать об осознанном потреблении и экологической культуре силами искусства.

– Интерес к фестивалю со стороны жителей и гостей города был огромный, – говорит Алла Шахматова. – Программа обширная: мастер-классы, тренинги, игры, лекции, перфомансы – все очень интересно, необычно, ново.

Фестиваль совершенно точно не состоялся бы без поддержки Нелли Алекперовой, Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК», дочернего предприятия компании. Возможно, «Чистый Репин» со временем станет одной из визитных карточек региона и будет собирать туристов со всей страны. В планах у организаторов и меценатов сделать экоарт-фестиваль традиционным.

Фестиваль «Чистый Репин» со временем, возможно, станет одной из визитных карточек региона. Конечно, при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Фото: Самарский областной художественный музей

Фестиваль «Чистый Репин» со временем, возможно, станет одной из визитных карточек региона. Конечно, при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Фото: Самарский областной художественный музей

– Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» почти незаметно делает большие, важные и такие нужные нам всем дела – и это вполне объяснимо, если знать насколько скромный, глубокий и образованный человек Нелли Юсуфовна Алекперова, – продолжает Алла Шахматова. – Нам очень повезло ее встретить. И ведь таких, как мы, много: достаточно посмотреть список победителей конкурса социальных и культурных проектов в Самаре, в других регионах России. Мы очень надеемся и на дальнейшее сотрудничество. А Нелли Юсуфовне в день рождения хочется пожелать, конечно, здоровья, семейного благополучия, красивых путешествий, ярких эмоций, удивительных открытий. Будьте счастливы – ведь вы так много дарите счастья окружающим...

Гостям и жителям губернии экоарт-фестиваль пришелся по вкусу. Фото: Самарский областной художественный музей

Гостям и жителям губернии экоарт-фестиваль пришелся по вкусу. Фото: Самарский областной художественный музей

ИСТОЧНИК KP.RU

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