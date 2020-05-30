Погода в Самаре на май 2020 года: будет тепло, потрясений не ждем

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на май 2020 года. По данным Приволжской УГМС, значения температуры и осадков будут в пределах нормы.

- Средняя температура ожидается в районе 14,4 -16,3 градусов, это даже на градус выше средних многолетних значений, - отмечают в ведомстве.

Руководитель Приволжского гидрометцентра России Людмила Анурова рассказала, что обычно в конце мая низкая вероятность заморозков, но все будет зависеть от движения воздушных масс.

Осадки в мае тоже должны быть в норме. Вероятностный прогноз предсказывал больше нормы осадков в апреле - так и получилось. Весенняя непостоянная апрельская погода в мае все-таки должна стать чуть более летней.

В первые дни мая в Самаре сохранится теплая погода, особенно жарко будет днем. А в дальнейшем небольшое похолодание принесут фронтальные разделы, перемещающиеся с запада.

Дожди могут пройти в субботу, уже с воскресенья осадков не будет. А в понедельник в регион придет антициклон и из-за этого погода будет малооблачной.

Уже к середине недели температура снова будет повышаться.

Народные приметы: что говорят о погоде в мае?

Погода 6 мая предсказывает, каким будет лето и скоро ли оно настанет.

Если в мае льют дожди, это говорит о том, что июнь будет очень сухим.

Много дождей и туманов предвещает плодородный год.