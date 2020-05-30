2020-05-02T11:22:23+03:00
Общество

Погода в Самаре на май 2020 года: будет тепло, потрясений не ждем

Какой будет погода в Самаре на май 2020 года, насколько будет тепло и ждать ли много осадков
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В мае уже пора на дачуВ мае уже пора на дачуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на май 2020 года. По данным Приволжской УГМС, значения температуры и осадков будут в пределах нормы.

- Средняя температура ожидается в районе 14,4 -16,3 градусов, это даже на градус выше средних многолетних значений, - отмечают в ведомстве.

Руководитель Приволжского гидрометцентра России Людмила Анурова рассказала, что обычно в конце мая низкая вероятность заморозков, но все будет зависеть от движения воздушных масс.

Осадки в мае тоже должны быть в норме. Вероятностный прогноз предсказывал больше нормы осадков в апреле - так и получилось. Весенняя непостоянная апрельская погода в мае все-таки должна стать чуть более летней.

В первые дни мая в Самаре сохранится теплая погода, особенно жарко будет днем. А в дальнейшем небольшое похолодание принесут фронтальные разделы, перемещающиеся с запада.

Дожди могут пройти в субботу, уже с воскресенья осадков не будет. А в понедельник в регион придет антициклон и из-за этого погода будет малооблачной.

Уже к середине недели температура снова будет повышаться.

Народные приметы: что говорят о погоде в мае?

Погода 6 мая предсказывает, каким будет лето и скоро ли оно настанет.

Если в мае льют дожди, это говорит о том, что июнь будет очень сухим.

Много дождей и туманов предвещает плодородный год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самарской области коронавирус победили больше тысячи человек
В Самаре лекговушка перевернулась на крышу на перекрестке Революционной и Мориса Тореза
Под наблюдением врачей по коронавирусу в Самарской области остаются более 370 человек
Дмитрий Азаров рассказал, зачем звонил Александру Анюкову
Возможен град и порывистый ветер: на Самарскую область надвигаются грозы
Стало известно, когда в Самаре пустят дачные автобусы
В Самарской области из-за коронавируса умерли больше мужчин, чем женщин
Самарские компании и бизнесмены взяли «под крыло» паллиативных детей
Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»
В ДТП на трассе в Самарской области погибли молодая женщина и 8-летний ребенок
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области
Не дожила до 100 лет: в ДТП под Тольятти погибли два человека
В Самарской области число зараженных коронавирусом перевалило за 2,5 тысячи человек
Глава Сызрани из-за коронавируса снова закрыл все
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 30 мая 2020 года: за сутки выявлены 42 заболевших