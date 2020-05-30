Погода в Самаре на май 2020 года: будет тепло, потрясений не ждем
Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на май 2020 года. По данным Приволжской УГМС, значения температуры и осадков будут в пределах нормы.
- Средняя температура ожидается в районе 14,4 -16,3 градусов, это даже на градус выше средних многолетних значений, - отмечают в ведомстве.
Руководитель Приволжского гидрометцентра России Людмила Анурова рассказала, что обычно в конце мая низкая вероятность заморозков, но все будет зависеть от движения воздушных масс.
Осадки в мае тоже должны быть в норме. Вероятностный прогноз предсказывал больше нормы осадков в апреле - так и получилось. Весенняя непостоянная апрельская погода в мае все-таки должна стать чуть более летней.
В первые дни мая в Самаре сохранится теплая погода, особенно жарко будет днем. А в дальнейшем небольшое похолодание принесут фронтальные разделы, перемещающиеся с запада.
Дожди могут пройти в субботу, уже с воскресенья осадков не будет. А в понедельник в регион придет антициклон и из-за этого погода будет малооблачной.
Уже к середине недели температура снова будет повышаться.
Народные приметы: что говорят о погоде в мае?
Погода 6 мая предсказывает, каким будет лето и скоро ли оно настанет.
Если в мае льют дожди, это говорит о том, что июнь будет очень сухим.
Много дождей и туманов предвещает плодородный год.
ИСТОЧНИК KP.RU