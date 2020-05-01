Коронавирус в Самаре, последние новости на 1 мая 2020 года: люди в масках, детдома на карантине, заболевших больше ста

Еще 40 заболевших, масочный режим для общественных мест и мир труд май без шашлыка: рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 1 мая 2020 года. Что стоит знать и что вы могли пропустить - в нашем дайджесте.

Число заболевших в Самарской области и Самаре на 1 мая 2020 года

На утро 1 мая в Самарской области всего 367 случаев заражения коронавирусом. 106 из них в Самаре. Лидирует же по-прежнему Тольятти, где болеют 129 человек (вернее, часть из них уже выписалась). За сутки новые заболевшие появились в Сергиевском районе - 2 человека и в Кинеле - один пациент.

19 человек за двое суток выписались из больниц, победив коронавирус. 9 человек выписались в Тольятти, четверо в Самаре. Также домой отправили четверых детей, которые легко перенесли инфекцию.

2 пациента из Самары и Чапаевска завершили амбулаторное лечение - они проходили его на дому.

Всего за все время выписали уже 52 человека.

5 человек умерли, причем у одного анализы были отрицательными, а клиническая картина - коронавирусной.

Тестов стало больше - лучше результат

За последние сутки лаборатории в Самарской области провели около 3200 тестов. В планах - выйти на 3500 тестов в день.

Под медицинским наблюдением 658 человек.

Главврач больницы №5 в Тольятти Николай Ренц рассказал, что происходит с человеком из-за коронавируса и стоит ли надеяться на иммунитет. Врачи сами недоумевают>>>

Масочный режим с 1 мая: кого накажут и куда надевать повязку

Власти обеспокоены тем, как увеличивается количество заболевших. И твердо намерены не дать самарцам разгуляться в майские праздники. Полиция усиливает патрули. Постановлением губернатора в регионе введен масочный режим: носить маски нужно в магазинах, общественных местах, в транспорте. На улице можно не надевать маску.

30 апреля 1 миллион одноразовых масок завезли в торговые точки области. Многоразовые маски также есть в продаже в большинстве магазинов.

Среди других ограничений - режим карантина в детских домах, интернатах, приютах, социальных центрах. Нахождение посетителей на их территории запрещено.

А в отдельной статье мы собрали все правила и рекомендации для дачников, которые соберутся на участок в эти дни. Спойлер: возьмите документы на участок.

Кроме того, стоит помнить, что в регионе начал действовать противопожарный режим и теперь запрещено посещать леса. Можно попасть на штраф.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 11 мая. Не работают фитнес-центры, непродовольственные магазины, где не продают товары первой необходимости, бассейны и развлекательные центры.

Журналист КП-Самара сходила в рейд с полицией, чтобы проверить, соблюдают ли горожане режим самоизоляции. Все печально.

Как учатся школьники в нерабочие дни мая в Самаре

6 и 7 мая школьники Самарской области будут учиться. Уроки пройдут дистанционно, а вот домашнего задания в эти дни не зададут. 8 мая пройдут классные часы, посвященные Дню Победы.

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