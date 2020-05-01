Первомайская демонстрация в Самаре в 2020 году: прямая онлайн-трансляция виртуального праздника

Мир. Труд. Самоизоляция. Именно под таким лозунгом мы сегодня проводим прямую онлайн-трансляцию первомайской демонстрации в Самаре в 2020 году. Мы знаем, что среди жителей Самары много людей, по-настоящему влюбленных в свое дело. Тех самых трудящихся, о которых сегодняшний праздник. Но сегодня жизнь повернулась так, что настоящим подвигом стало умение остаться дома. Мы уверены, что у вас это отлично получается.

Но мы уверены - от праздника отказываться не стоит. И если первомайская демонстрация не идет на площадь Куйбышева - по традиции, как и в каждом году, то мы устроим ее в виртуальном мире.

Также, как и каждый год, мы услышим поздравления от крупнейших коллективов Самарской области, поприветствуем их на нашей страничке. И внимание! Участником нашей первомайской демонстрации в Самаре в 2020 году может стать любой желающий. Для этого только нужно выложить на своей страничке в любой соцсети фотографию с поздравлением с праздником весны и труда с хештегами #кпсамара #трудоизоляция. Всех найдем и опубликуем на нашей страничке. А несколько лучших фото и поздравлений получат пиццу в подарок!

Только помните - в регионе самоизоляция, давайте обойдемся без шашлыков, ведь мы же хотим быть здоровыми.

Все на демонстрацию! Делитесь поздравлениями, рассказывайте о своем 1 мая, передавайте приветы и попадайте в наш дружный строй.