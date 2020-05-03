2020-05-03T12:49:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекция подкосила дорожников: в Самарской области больше 500 зараженных коронавирусом

Самарская область попала в десятку регионов-лидеров по количеству зараженных коронавирусом за сутки 3 мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области поставлен рекорд по количеству заболевших за деньВ Самарской области поставлен рекорд по количеству заболевших за деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область попала в топ-10 по количеству зараженных коронавирусом по данным на сутки 3 мая в России. В регионе обнаружено 85 заболевших, это десятый результат после Брянской области, Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Мурманской и Нижегородской областей, а также двух столиц и Московской области. До этого Самарская область никогда не лидировала и вообще держалась в сторонке, прибавляя в количестве зараженных совсем понемногу. В начале апреля здесь вообще около 10 дней не находили ни одного заболевшего. Сейчас же цифра перевалила за полтысячи, зарегистрировано 518 заболевших, 52 уже поправились, 5 человек скончались.

3 мая - день, когда по количеству выявленных зараженных поставлен рекорд. Это во многом обусловлено и тем, что в регионе начали делать почти в два раза больше тестов. В итоге выросло количество зараженных, которых нашли среди больных гриппом и ОРВИ. В этот раз таких больных 32. Еще 54 нашли среди контактных лиц.

В Самарской области уже было три очага заболевания: это психоневрологический диспансер в Тольятти, пансионат для инвалидов в Сызрани и четвертая городская больница. Теперь вспышка коронавируса зафиксирована среди дорожных работников: заболевших нашли среди сотрудников строительных компаний Саратрансстрой и РОКАДА. Речь идет о 20 больных.

Пока непонятно, как именно заболели эти люди, эпидемиологическое расследование еще проведет Роспотребнадзор. Сейчас же медики проверят всех, кто работает на объектах, где найдены заболевшие.

Также в распоряжении КП-Самара появилась информация о том, что заболели несколько студентов СамГТУ, проживающие в общежитиях. Пока непонятно, подтвердились ли окончательно их анализы, однако, у всего персонала общежития берут тесты на коронавирус.

Расширяется и география заболевания: на 3 мая коронавирус нашли еще в шести районах, где раньше не было заболевших. На данный момент уже охвачены инфекцией 24 муниципальных образования. 172 больных в областной столице, 166 - в Тольятти, втором по численности городе региона, где сейчас работают крупные промышленные предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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