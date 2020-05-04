2020-05-04T10:09:34+03:00
Общество

В свой день рождения "Крылья Советов" накормили врачей, которые сражаются с коронавирусом

Футболисты, которые уже два месяца не появлялись на поле, приехали в гости к медикам с подарками и пиццей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Футболисты приехали в гости к медикамФутболисты приехали в гости к медикамФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" решил отметить свой день рождения хорошим делом. Футболисты и тренеры не стали принимать поздравления и подарки, а сами отправились с презентами к героям нынешнего времени - врачам. Конечно же, ожидалось, что свой день рождения команда отпразднует с болельщиками, но пандемия и коронавирус внесли свои корректировки в эти планы.

Легендарный игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко и тренер Виктор Гаус поехали в детскую инфекционную больницу, Владимир Полуяхтов и Егор Голенков побывали в больнице им. Середавина, где сейчас развернут госпиталь для больных коронавирусом и весь медицинский состав мобилизовали для помощи таким пациентам.

Врачам привезли "сладкого" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Врачам привезли "сладкого"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В день рождения клуба футболисты привезли врачам пиццу и торты - и поблагодарили за важную работу, которую медики делают каждый день.

- С радостью поддержал эту акцию, тем более что сегодня для нас особый праздник – день рождения клуба. В праздники принято дарить подарки, и мы выбрали тех, кому сейчас сложнее всех – врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков "Крыльев" за поддержку, за то, что они всегда с нами, - поделился своими эмоциями игрок "Крыльев" Владимир Полуяхтов.

В честь 78-летия клуба подарки получили и владельцы голосовых абонементов: им на телефон пришли голосовые поздравления от Сергея Корниленко. Свою историю "Крылья Советов" начали в 1942 году, именно тогда на поле впервые вышла заводская команда, которая потом получит громкое название. В этом году после последней игры команда занимает 22 место с 22 очками. Сейчас из-за коронавирусной пандемии игры РПЛ прерваны, когда они возобновятся неизвестно. В начале апреля было принято решение сократить зарплаты игрокам, большинство согласились на этот шаг.

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Футболисты "Крыльев" накормили врачей
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Футболисты побывали в трех больницах Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Футболисты побывали в трех больницахФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В Самарской области на 4 мая уже найдено 518 заразившихся коронавирусом. Сегодня помогают таким больным в больнице им. Середавина, больнице №6, детской инфекционной больнице и в Тольяттинской городской больнице №5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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