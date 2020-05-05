Коронавирус в Самаре, последние новости на 5 мая 2020 года: "пироговка" на карантине, еще один больной врач

В Самарской области появляются новые очаги инфекции, количество зараженных растет, на карте распространения заразы - все новые районы. Помогаем вам узнать самые важные последние новости про коронавирус в Самаре на 5 мая 2020 года: что происходит прямо сейчас, о чем важно помнить и знать.

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года

В Самарской области по последним данным (на 12.00 4 мая) зафиксировано 578 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели 60 человек. В России зараженных более 0 тыс за сутки.

64 человека уже поправились и их выписали домой. На карте распространения коронавируса в Самарской области - еще два новых района. Если 2 мая коронавирус нашли у жителя Кинеля, сегодня объявили о заражении двух контактных лиц из Кинельского и Алексеевского районов.

4 мая из больниц Самары и Тольятти выписали еще шесть человек, среди них два ребенка.

Также в ООО Самаратрансстрой рассказали, как заразились коронавирусом 14 дорожных рабочих. Очаг инфекции - в общежитии. Здесь сразу несколько человек почувствовали себя плохо, их госпитализировали с признаками ОРВИ и сразу начали проверять остальных.

Еще одна больница на карантине

Еще одну больницу отправили на карантин в Самаре. Теперь закрыт на 14 дней для посетителей и для того, чтобы оттуда мог выйти кто-то из пациентов или сотрудников корпус №1 больницы имени Пирогова. Здесь заболел врач, он ушел на больничный с признаками ОРВИ, затем у него подтвердился тест на коронавирус. Анализы взяли также у всех, кто с ним мог контактировать. 21 человек находятся в больнице Середавина с подозрением на COVID. Ранее две недели в режиме обсерватора работала больница №4. Недавно врачи вышли с карантина.

В больницу с коронавирусом кладут далеко не всех пациентов. В последнем постановлении губернатора четко прописано, что и сам больной, и его родственники могут помещаться под домашнюю самоизоляцию. За ними будут следить с помощью современных технологий, за это отвечает специализированный департамент.

Самоизоляция в Самарской области: пансионаты в карантине, люди гуляют

Сейчас в режиме карантина работают все пансионаты, приюты и другие социальные учреждения региона с круглосуточным пребыванием. Некоторые коллективы показывают, как они работают в таких условиях и стараются не отчаиваться, будучи оторванными от семьи.

А вот сами жители Самарской области не слишком хорошо соблюдают требования режима самоизоляции. Много народа на набережной и в парках, в социальных сетях граждане активно делятся фотографиями массовых гулянок. По данным оперативного штаба полиция выявила лишь 69 нарушений. А вот сервис Яндекса индекс самоизоляции безжалостно заявляет, что на улицах слишком много народа.

В свой день рождения врачей, которые прямо сейчас борются с коронавирусной инфекцией, накормили футболисты "Крыльев Советов". Они привезли медикам пиццу и торт.

Журналист "КП-Самара" пообщалась с парикмахером, которая работает в условиях самоизоляции, и узнала с какими трудностями ей приходится сталкиваться и что ее удивляет больше всего.