2020-05-06T14:42:02+03:00
Происшествия

«Просто так людей не бьют»: парней, напавших на тольяттинского курьера, обвинили только в побоях

Адвокат пострадавшего Андрей Пивцаев уверен, что доставщика еды хотели не просто избить, но и ограбить
Михаил ГОРЮНОВ
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Нападавшие попали на камеру наблюденияНападавшие попали на камеру наблюденияФото: принтскрин видео.
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Все могло закончиться хуже

В Самарской области полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах нападения на 19-летнего Артема Ш. из Тольятти. Напомним, что в ночь на 28 марта молодой человек стал жертвой пьяных дебоширов. Они набросились на него, когда он просто выполнял свою работу — привез роллы к заказчику из дома на проспекте Степана Разина.

Как рассказывал «КП-Самара» курьер-стажер, так и не устроившийся в ту службу доставки из-за происшествия, его какое-то время преследовали, а атаковали в подъезде, раскидали товар, пытались отобрать телефон. Добивали парня на улице. Неизвестно, как бы все закончилось, если бы мимо не проезжал патрульный автомобиль.

В Тольятти пьяная толпа избила курьера службы доставки еды.

Подозреваемых задержали, их четверо. Сейчас им уже предъявили обвинения. Адвокат Артема Андрей Пивцаев уверен, что статья, которую вменяют нарушителям порядка, слишком мягкая.

«Они даже не извинились»

— Как из показаний моего подзащитного, так и по здравому смыслу следует, что в ночь совершения в отношении него преступления произошла попытка грабежа. Просто так людей не бьют, — делится мнением с корреспондентом samara.kp.ru Андрей. — Однако правоохранители упорно продолжают считать, что произошло преступление небольшой тяжести — побои.

Юрист подчеркивает, что ни он, ни пострадавший с подобной позицией категорически не согласны.

— Мы будем принимать все меры по обжалованию квалификации действий обвиняемых, — продолжает наш собеседник. — Также удивляет, что никто из избивавших Артема не задержан. Они находятся на свободе, а за содеянное даже не извинились.

Всему виной коронавирус?

Андрей Пивцаев считает, что его подзащитного хотели ограбить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Андрей Пивцаев считает, что его подзащитного хотели ограбитьФото: Предоставлено "Комсомолке"

Пивцаев связывает произошедшее со сложившейся в стране ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Тольяттинский случай не единичный — на слуху нападение группы мигрантов на прохожих на севере Москвы. Совсем недавно и в Самаре напали на курьеров службы доставки еды — прямо в квест-комнате.

— Не секрет, что в последнее время участились случаи нападения на горожан с целью наживы. Думаю, это происходит из-за сложной финансовой обстановки, сложившейся на фоне карантина, введенного в связи с COVID-19, — считает Андрей. — В нашем случае потерпевший сопротивлялся, хотя его явно хотели запинать и ограбить.

Сейчас разбирательства по делу Артема Ш. продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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