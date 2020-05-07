2020-05-07T08:58:43+03:00
Общество

Для школьников и не только: в Самаре записали онлайн-урок мужества, посвященный песням победителей

Так образовательный проект «Газпром трансгаз Самара» перешел в новый формат и стал доступен для всех, у кого есть выход в интернет
Кристина АДАЕВА
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Фото: кадры из видеоурока.Фото: кадры из видеоурока.
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Изначально проект «Песни победителей» задумывался как серия из 20 уроков в школах на территории присутствия компании «Газпром трансгаз Самара». Благодаря таким встречам подростки знакомились с военными песнями и историями их создания. В марте прошли первые пять уроков. Они показали важность и востребованность проекта. Среди учителей и ребят равнодушных не было.

Однако в проект пришлось внести правки. После того, как школы и ВУЗы перешли на дистанционное обучение, уроки мужества также перевели в иной формат, живую встречу превратили в видеоурок. Теперь проект «Песни победителей» - это 45-минутное видео, в котором 10 песен и 10 историй. От «Вставай, страна огромная», прозвучавшей в июне 1941-го, до «Непокоренного», написанного пять лет назад. В этих песнях - вся гамма чувств тех людей, кто пережил войну. В них горе и трагедия народа. Наконец, в них осмысление величайшего события 20 века, происходившее на протяжении долгих лет после Победы.

Видеоурок «Песни победителей» теперь доступен всем на ютубе.

Урок мужества "Песни победителей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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