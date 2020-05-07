Для школьников и не только: в Самаре записали онлайн-урок мужества, посвященный песням победителей

Изначально проект «Песни победителей» задумывался как серия из 20 уроков в школах на территории присутствия компании «Газпром трансгаз Самара». Благодаря таким встречам подростки знакомились с военными песнями и историями их создания. В марте прошли первые пять уроков. Они показали важность и востребованность проекта. Среди учителей и ребят равнодушных не было.

Однако в проект пришлось внести правки. После того, как школы и ВУЗы перешли на дистанционное обучение, уроки мужества также перевели в иной формат, живую встречу превратили в видеоурок. Теперь проект «Песни победителей» - это 45-минутное видео, в котором 10 песен и 10 историй. От «Вставай, страна огромная», прозвучавшей в июне 1941-го, до «Непокоренного», написанного пять лет назад. В этих песнях - вся гамма чувств тех людей, кто пережил войну. В них горе и трагедия народа. Наконец, в них осмысление величайшего события 20 века, происходившее на протяжении долгих лет после Победы.

Видеоурок «Песни победителей» теперь доступен всем на ютубе.