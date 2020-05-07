«Часы, спасшие жизнь и драгоценное письмо»: домашние реликвии жителей Самарской области как осколки Великой Отечественной войны

75 лет миновало со дня победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей тех страшных событий с каждым годом все меньше и меньше, но память о героях и о страшных битвах жива. Во многих семьях Самарской области хранятся и передаются от родителей детям не только рассказы о войне, но и вещи тех времен: фотографии, медали, письма и даже музыкальные инструменты. За каждой такой реликвией - история человека, целого поколения и всей страны.

Поволжский банк Сбербанка ко Дню Великой Победы запустил специальный проект «Детям о войне». Благодаря этому проекту каждый желающий может рассказать юным жителям страны о войне через истории домашних реликвий. Несколько таких историй пришли на сайт проекта и из Самарской области.

Именные часы, спасшие жизнь

Историю про своего дедушку Георгия Ивановича Огаркова, участника Великой Отечественной войны, рассказала жительница Самары Людмила Уткина.

Георгий Иванович в мае 1941 года окончил с отличием Калининское военное химическое училище и был зачислен в Военную академию. И тут грянула война. В первые военные дни он был направлен на Западный фронт. Воевал в составе зенитных войск Пятой армии. Был командиром дивизиона, командовал зенитными батареями.

- Отец рассказывал, что в их семье долгое время хранили грамоту деда за победу в военном лыжном переходе «Калинин – Москва» протяженностью 100 км. Вместе с грамотой от 1940 года, подписанной Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным, за победу в соревнованиях деду, курсанту военного училища, были вручены золотые именные часы, - пересказывает рассказ отца женщина.

В конце 1942 года, когда Георгий Иванович с товарищами попал в окружение и прорывался к своим, эти часы спасли ему жизнь.

- В том страшном бою дед получил ранение в спину и отдал эти часы санитару, который вынес его на себе с поля боя, в знак благодарности. Этот же человек помог ему попасть в эшелон с ранеными бойцами, которых вывезли в тыл с линии фронта, - описывает Людмила, - Два с половиной года, с декабря 1942-го по апрель 1945-го, дед провел в госпиталях и домах инвалидов. Осколками снаряда повредило семь позвонков и перебило ноги. После нескольких операций врачам удалось частично вытянуть ему позвоночник, но передвигаться он мог только на костылях. Это было смертельное ранение, но он выжил и на всю жизнь остался инвалидом первой группы.

За боевые заслуги во время войны Георгий Иванович Огарков был награжден орденом Красной Звезды. А в мирное время в честь Победы над фашистской Германией был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени и орденом Отечественной войны 2-ой степени.

- Несмотря на страшное ранение, дед работал в меру своих сил, освоил вождение машины на ручном управлении, воспитал троих детей, - с теплотой рассказывает Людмила. - Дед умер в 1987 году и похоронен в Самаре. Почти 25 лет в квартире у дедушки с бабушкой на стене висела та легендарная грамота товарища Сталина. Ее хорошо помнят и мой отец, и его брат, и сестра. Семья несколько раз переезжала в послевоенные годы, и каждый раз грамоту брали с собой. В один из переездов выцветшую грамоту все же оставили по старому адресу.

Но история про именные командирские часы осталась. Ее в семье Людмилы знают все.

Письма, что хранились в семье Тороповых

Письма с фронта

А в семье Тороповых, что живут в селе Марьевка Пестравского района Самарской области, много лет хранились пожелтевшие письма.

- Это письма на родину нашего дяди - старшего сержанта Валентина Ивановича Мишина. Он прошел долгий боевой путь и погиб в 1944 году в селе Подгурье Одесской области. Письма долго хранились в нашей семье и передавались из поколения в поколение. Для нас они всегда были очень дороги. Это часть не только нашей семейной, но и общей истории страны, - написали на сайте pvb-9may.ru представители семьи Тороповых и прислали фотографию писем. - Сейчас письма переданы в школьный музей, где учатся сейчас наши дети.

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