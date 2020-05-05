В небе над Самарой пролетели бомбардировщики-разведчики и сверхзвуковые истребители

Сегодня в Самаре в районе 11 дня можно было услышать сильный шум - это над городом пролетали истребители и бомбардировщики. Но беспокоиться горожанам не о чем: это прошла первая репетиция воздушного Парада Победы, который пройдет 9 мая 2020 года.

Самолеты было не только видно, но и отлично слышноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

5 мая во время первого тренировочного полета участвовала не вся техника. Счастливчики могли увидеть в небе два фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34. Самолеты прибыли в Самару из Челябинской области - прямиком с аэродрома Шагол.

А сколько самолетов успели увидеть вы?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В небе они задержались считанные секунды, но пилотам этого хватило - главная цель сегодняшней репетиции - почувствовать дистанцию между воздушными судами. Обычно они летают так высоко, что до земли долетает только звук, а на 9 мая самолеты должно быть видно с земли невооруженным глазом, поэтому бомбардировщикам и истребителям придется лететь ниже, чем обычно.

Обычно такие самолеты летают гораздо выше, пилотам пришлось привыкать к подобной высотеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

9 мая самолеты будут выписывать в небе затейливые фигуры. В пресс-службе ЦВО сообщают, что кроме истребителей и бомбардировщиков, в воздух также поднимутся два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8. Лететь они будут на высоте 400 метров со скоростью 200-550 километров в час, так что при хорошей погоде их будет отлично видно и слышно.

Военные обещают, что 9 мая в воздух поднимутся 4 самолета и 2 вертолетаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подобные воздушные Парады Победы 9 мая 2020 года пройдут во многих городах нашей страны, но военные обещают, что самые масштабные полеты ждут жителей Самары, Екатеринбурга и Новосибирска. По Центральному военному округу для воздушных Парадов Победы в 9 городах задействуют 84 воздушных судна, в том числе 44 самолета и 40 вертолетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777070" frameborder="0"></iframe> Над Самарой пролетели бомбардировщики-разведчики и сверхзвуковые истребители.Айна УТИБАЕВА

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