2020-05-05T22:10:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 6 мая 2020 года: новый район и еще одна жертва вируса

Рассказываем последние новости коронавируса в Самаре и Самарской области на 6 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на улицах немало людейВ Самаре на улицах немало людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инфекция забрала еще одну жертву, прирост новых заболевших невысок после пиковых значений, самарцы отказались самоизолироваться - какие еще последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 6 мая 2020 года вам обязательно нужно знать.

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года

595 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Самарской области на утро 6 мая 2020 года. Накануне, 5 мая 2020 года прирост новых случаев был крайне незначителен. 17 диагнозов - после 85 и 60 случаев за последние два дня - цифра вполне устраивающая горожан. Но скорее всего она связана с тем, что в праздничные дни в регионе делали меньше тестов. За сутки с 4 по 5 мая было проведено лишь 2036 тестов.

Здесь находится постоянно обновляемая интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области. Самара в лидерах по заболеваемости, количество зараженных перевалило за две сотни, сейчас их 220 человек. В Волжском районе 13 зараженных коронавирусом пациентов.

5 мая стало известно о том, что еще один пациент скончался из-за коронавируса. У 34-летнего мужчины были также эндокринные заболевания. До этого была информация о пяти погибших, все они были старше 60 лет, и имели другие заболевания.

Маски к бою

В Самарскую область продолжают доставлять маски. 5 мая в регион привезли еще миллион масок - это уже третья крупная партия одноразовых масок, которые подходят по всем санитарным нормам. Их ждали чуть позже, но поставщики справились быстрее. Эти маски доставят в аптеки города. Узнать, где сейчас можно приобрести средство защиты, можно по телефонам: +7 (846) 307-77-77, +7 (846) 307-77-78.

Один из самарских депутатов предложил свое решение проблемы дефицита масок. Он считает, что сети должны сами закупать маски и раздавать их всем покупателям. Однако, с этим согласны не все: комментаторы уверены, что закупки должно производить государство.

В Самарской области проходят строгую самоизоляцию вернувшиеся из других стран туристы. 5 мая стало известно, что закончилась самоизоляция 154 вахтовиков из Мурманской области. Они проходили карантин в одном из санаториев Самарской области, все их анализы отрицательные.

Самарцы не соблюдают карантин

167 нарушителей самоизоляции выявили на 5 мая сотрудники полиции в Самарской области. Хорошая погода на майских праздниках выманила из дома многих горожан, о чем не преминули напомнить в сервисе Яндекс, указав, что индекс самоизоляции упал.

Полицейские и медики просят горожан оставаться дома несмотря на хорошую погоду. Завтра на совещании у президента Владимира Путина будут озвучены шаги по выходу из режима изоляции, но во многом это будет зависеть от того, не будет ли скачка заболеваемости из-за нарушения режима в праздничные дни.

Напомним, что сегодня госпитализируют не всех больных коронавирусом. По назначению врача, пациенты могут оставаться дома и проходить лечение там самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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