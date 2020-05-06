Коронаврус в Оренбурге, последние новости на 6 мая 2020 года: район на карантине и гуманитарка для жителей

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области почти достигло тысячи, в районах продолжают объявлять карантин, шесть человек подключены к ИВЛ, 19 пациентов в тяжелом состоянии - эти и другие последние новости про коронавирус в Оренбурге на 6 мая 2020 года мы подготовили специально для вас.

Количество случаев заражения в Оренбургской области на 6 мая 2020

966 случаев заражения зарегистрировано в Оренбургской области на утро 6 мая 2020 года. За последние сутки это число выросло на 31. 14 из них - это люди, которые въезжали в регион, у них взяли анализ сразу после того, как они пересекли границу.

Уже 77 человек в регионе лечатся с клинической коронавирусной картиной, несмотря на то, что их тесты отрицательны.

252 человека уже выздоровели. Четверо человек скончались.

19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ, 207 пациентов в состоянии средней тяжести.

Заболели 76 детей, 48 пациентов старше 70 лет.

Здесь можно посмотреть интерактивную карту распространения коронавируса в Оренбургской области.

232 случая заражения зарегистрированы в Оренбурге, 64 случая - в Орске, 35 случаев заражения в Новотроицке, 27 - в Абдулинском районе.

Целый район на карантин

78 случаев COVID-19 зарегистрированы в Акбулакском районе. Из-за этого в районном центре введен карантин до 13 мая. Жители поселка не должны покидать место проживания без особой необходимости и обязаны соблюдать масочный режим. В поселке также работают несколько бригад скорой помощи и врачи-инфекционисты, так как здесь заболели также несколько медиков ,а затем под карантин попали медработники, с ними контактировавшие.

Сейчас для жителей поселка работает телефон «горячей линии» 8-800-201-66-10. По данным главы минздрава Татьяны Савиновой, ситуация осложняется быстрым распространением болезни, но и особой тяжестью протекания заболевания. В минздраве отмечают, что жителям нужно еще немного посидеть дома, использовать защитные средства

В самом Оренбурге на карантин закрыли два жилых многоквартирных дома, это здания, построенные как общежития коридорного типа. Жители этих домов получили гуманитарную помощь от администрации.

А вот с города Ясный карантин снят, ситуацию здесь удалось стабилизировать.