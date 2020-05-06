Жители Самары смогут быстрее переехать из ветхого жилья

На новые квартиры

В Самарской области могут ускорить программу переселению из аварийного жилья. Об этом рассказал руководитель управления проектной деятельности министерства строительства региона Дмитрий Крыпаев. По его словам, таким образом власти хотят поддержать застройщиков, которые пострадают от последствий коронакризиса.

- Чтобы переселить людей, мы можем либо купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, либо выплатить переселенцам компенсацию. Обычно мы выбираем первый путь – это удобнее, а кроме того, стимулирует спрос на первичном рынке, поддерживает строителей, - объяснил Дмитрий Крыпаев.

Плановое задание по вводу жилья в регионе снижать пока не собираются, а значит скоро на рынке образуется большое количество новостроек. При этом спрос на них, скорее всего, снизится.

- Мы прогнозируем падение рынка жилья на фоне негативных ожиданий людей. Насколько сильным оно будет, пока сложно сказать, - разводит руками Дмитрий Крыпаев. - Но мы понимаем, что поддержать строителей может только спрос. Выкупить сотни тысяч квадратных метров за счет областной казны нереально. Но в федеральном бюджете для Самарской области зарезервированы деньги на переселение из аварийного жилья. Поэтому мы хотим ускорить эту программу.

Программа расселения из аварийного жилья поддержит застройщиковФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Число переселенцев вырастет в разы

Изначально на первом этапе программы в Самарской области планировали расселить 32,8 тысяч кв.метров аварийных домов, в новые квартиры должны переехать 1800 человек (на 91% переселенцев госконтракты уже заключены). А основные объемы расселения, по 100 тысяч квадратных метров, предполагались на 2023-2024 годы. Но сейчас власти планируют сделать это раньше - в 2022-2023 годах или даже в 2021-2022-м. Таким образом благодаря коронакризису тысячи самарских семей смогут раньше переехать из ветхих домов.

Еще она хорошая новость – снижение ставок по ипотеке: до 1 октября взять жилищный кредит можно под 6,5% годовых. Ряд самарских банков уже начал выдавать такие займы. При этом серьезного роста цен на жилье пока не ожидается.

- Возможно, подорожают импортные составляющие и оборудование, но сильно на стоимости квадратных метров это не отразится, - уверен Дмитрий Крыпаев. – Также мы не ждем роста числа проблемных объектов. Спад спроса, конечно, будет, но в целом жилье - одна из базовых потребностей человека, поэтому мы надеемся, что с помощью льготной ипотеки и программы расселения из аварийного жилья строительная отрасль сможет пережить сложный период.