2020-05-07T09:23:15+03:00
Общество

Послы и шпионы, симфония Шостаковича и эвакуация Эльдара Рязанова: каким был Куйбышев военных лет?

«Комсомольская правда» представляет большой онлайн-проект «Маршруты запасной столицы»
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Каким был Куйбышев военных летКаким был Куйбышев военных лет
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Глядя сейчас на дом №19 по улице Пионерской, сложно себе представить, что 79 лет его стены укрыли от войны одну из самых важных личностей страны — дочь Иосифа Сталина Светлану Аллилуеву.

Как проходила ее жизнь в эвакуации в Куйбышеве, что она писала об этом в своих мемуарах? Ответы на эти вопросы уже есть на сайте KP.ru. С «куйбышевской» истории Светланы Аллилуевой начинается большой спецпроект «Комсомольской правды» и Правительства Самарской области к 75-летию Великой Победы «Маршруты запасной столицы».

45 историй, 45 зданий в центре города, которые хранят память о событиях Великой Отечественной войны в тылу — от дома на Пионерской 19-ть до площади Славы. Вместе с экскурсоводом Андреем Артемовым каждый желающий может виртуально пройти по этому маршруту и узнать, где в период с 1941 по 1945 годы жили английские, турецкие и японские послы, где Дмитрий Шостакович дописывал свою знаменитую Ленинградскую Симфонию, где жил и учился юный Эльдар Рязанов и многое другое.

Частично проект приоткроет и довоенную историю этих домов, когда они только стали частью купеческой Самары.

Достаточно только зайти на сайт KP.ru в раздел «Радио» и открыть для себя аудио-гид «Маршруты запасной столицы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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