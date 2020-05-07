2020-05-07T12:57:47+03:00
Общество

"Он должен стать Героем, пусть и после смерти": земляки бьются за высшее звание для фронтовика

Николай Мазюков был представлен к высшему званию после окончания войны, но почему-то этого не случилось. Сейчас активисты хотят восстановить справдливость
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Николай Мазюков отличился в боях за КенигсбергНиколай Мазюков отличился в боях за КенигсбергФото: Личный архив
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Ильнар Сафин - тренер в спортшколе в Камышлинском районе. А свободное время мужчина посвящает своему хобби. Он ищет в интернете информацию о героях войны, которые прославили его родной Камышлинский район.

- В соседнем Клявлинском есть четыре героя Советского Союза. У нас тоже много героических земляков, я хочу, чтобы информация о них оставалсь в веках и была доступна всем, - объясняет свой интерес к истории житель Камышлинского района. В этом году он узнал информацию о жизни и подвиге одного из своих земляков Николая Мазюкова. За подвиг в боях под Кенигсбергом его и еще троих сослуживцев представили к званию Герой Советского Союза, но что-то пошло не так и подвиг остался без высшей награды. И тогда Ильнар решил - нужно восстановить справедливость.

Он достоин быть героем

Биография гвардии сержанта, разведчика 51-го Гвардейского стрелкового полка 18-й Гвардии стрелковой Инстербургской Краснознаменной дивизии 11 Гвардейской Армии 1 Прибалтийского фронта действительнол впечатляющая. Уроженец Камышлинского района был привазн в армию в 1942 году. 24-летнего молодого человека сначала отправили проходить курс молодого бойца в Петропавловск-Камчатский. После этого в январе 1943 года он попал на фронт. Он принимал участие в крупных сражениях в Курской битве, битве за Белгород и Кенигсберг. В 1944 году после тяжелого ранения Николай Мазюков попал в госпиталь в Белгороде. А после этого снова отправился в самую гущу сражения.

8 апреля 1945 года полк перед лицом сильного сопротивления врага вышел на берег реки Прегель.

Звание героя Советского Союза Николаю Федоровичу так и не дали Фото: Личный архив

Звание героя Советского Союза Николаю Федоровичу так и не далиФото: Личный архив

- Противник, засевший в прибрежных зданиях, держал подступы к берегу под сильным артиллерийско-пулеметным огнем, не давал нашим подразделениям форсировать реку. Товарищ Мазюков по своей инициативе, на подручных средствах, со своим отделением вплавь переплыл реку, и закрепился на ее северном берегу., - рассказывает Ильнар, собравший много информации.

Немцы беспрестанно атаковали группу смельчаков. И Мазюков, даже раненный, не покинул поле боя. Вслед за активным товарищем, весь взвод переплыл реку и решительно прорвался в здание, где засели немцы.

- В рукопашной схватке Мазюков лично уничтожил офицера и 15 солдат. Окруженный гарнизон здания, в количестве 200 человек, сдался в плен. Товарищ Мазюков своими героическими действиями захватил плацдарм, и дал возможность полку форсировать реку и перейти в решительный штурм города, - приводит еще факты Ильнар.

Всю информацию о подвиге своего земляка нашли активисты Фото: Личный архив

Всю информацию о подвиге своего земляка нашли активистыФото: Личный архив

Взял ценного пленника

Уже 18 и 21 апреля товарищ Мазюков снова первым поднялся в атаку и повел взвод на врага. 20 апреля 1945 г. с тремя бойцами ночью подполз к траншеям врага. Решительно атакуя врага, захватил в плен 4-х солдат немцев и привел в роту. Один из солдат врагов оказался офицером. Позже выяснится, что он дал ценные показания и сведения о боевых действиях врага.

За все боевые подвиги Николая Мазюкова представили к званию Героя Советского Союза. Но ... званием ему и товарщам не присвоили. Об этом сообщал писатель-фронтовик Николай Удиков, сослуживец Мазюкова.

- Бойцов и командиров, первыми форсировавших реку и захвативших плацдарм, представили к правительственным наградам, в том числе трёх человек к присвоению звания Героя Советского Союза. В числе представленных к этому высокому званию были: один разведчик, один сапёр и командир стрелкового отделения. Фамилии разведчика и сапёра я сейчас уже не помню, а командиром стрелкового отделения был Мазюков. К сожалению, звание Героя им не присвоили. Конкретной причины отказа, в присвоении звания Героя, неизвестно. Несколько слов о моем товарище, сержанте Николае Мазюкове. Это был молодой парень, 1921-1923 года, происходил из регионов Поволжья. Прибыл к нам в полк, примерно, в феврале 1944 года, до этого служил на Дальнем Востоке, был младшим командиром кадровой службы. Был скромным, очень смелым и решительным. За год пребывания на фронте в нашем полку он заслужил то ли 4, то ли 5 боевых наград. Первой его наградой была медаль "За отвагу", а затем он был награждён орденами Красной звезды, "Отечественная война". В книге "Восемнадцатая гвардейская" на стр. 169 указано, что "бойцы отделения кавалера ордена Славы Н.Ф. Мазюкова перебежали улицу и ворвались в дом. Гранатами они добили гитлеровцев". Следовательно, он был награждён и орденом Славы. Он неоднократно в бою заменял выбывшего командира роты, и роту водил в атаку, добивался успеха. За это очень его любил командир полка подполковник Павлов С.Е. Мазюков остался жив. Я пытался его разыскать, но пока безрезультатно.

После своего последнего боя Мазюков снова попал в госпиталь. А после войны вернулся на малую родину, переехал в Отрадный, устроился работать в нефтяную отрасль. А умер он в 1968 году, ему было всего 44 года.

Сейчас сыновья фронтовика живут в Самаре, Краснодаре и Бресте.

- Когда они узнали о моей инициативе, добиться присвоения их отцу звания героя, они обрадовались и поддержали инициативу. Сейчас мы уже подали все документы и надеемся, что награда спустя столько времени найдет своего героя. И жители Камышлинского района смогут по праву гордиться Героем Советского Союза - своим земляком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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