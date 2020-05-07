2020-05-07T13:20:44+03:00
Общество

«Учили морзянке, военным кодам и стрельбе»: во время войны бригадой связистов на Куйбышевском телеграфе командовала 16-летняя девочка

Юным телеграфисткам в военные годы даже в тылу приходилось не только передавать массу информации, но и учиться владеть оружием и даже разгружать почтовые вагоны
Ольга НОВИКОВА
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Татьяна Кирилловна посвятила почте всю жизньТатьяна Кирилловна посвятила почте всю жизнь
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Знали коды наизусть

Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможной без сотен и тысяч связистов. От внимательности и аккуратности девочек-телеграфисток зачастую зависела точность и своевременность передаваемой информации, а значит – и успех операций. О том, как работали почта и телеграф в Куйбышеве, «Комсомолке» рассказала ветеран почтовой службы Татьяна Козелкова.

Татьяна Кирилловна родилась 26 июня 1926 года в Башкирии, недалеко от Уфы. В 1941 году, когда ей было всего 14 лет, она поступила в школу связистов в городе Стерлитамак. Спустя год несколько лучших учениц этой школы, в число которых попала и Татьяна, направили на работу на Куйбышевский телеграф.

- Кроме знаменитой азбуки Морзе для передачи телеграмм в то время использовался код Бодо, его разработали во Франции еще во второй половине 19 века, - вспоминает Татьяна Кирилловна. – Все это надо было не просто заучить наизусть, но и уметь быстро воспринимать на слух и оперативно расшифровать.

Работали в прозрачных «аквариумах»

Телеграфистки работали в здании в самом центре Куйбышева. Объем работы был громадный – нужно было по «гражданской» линии обеспечить связью 36 районов области. А сообщения от военных и оборонных ведомств и вовсе разлетались отсюда по всей стране.

- Очень много через нас проходило военных сообщений, - вспоминает Татьяна. - Рассказывать о том, что мы слышали в процессе работы на телеграфе, было строго запрещено. Перед поступлением на работу на телеграф со всех сотрудников в обязательном порядке брали подписку о неразглашении. А чтобы обеспечить секретность и снизить вероятность ошибок, все девочки-телеграфистки сидели в прозрачных кабинах изолированно от других сотрудников телеграфа.

Юная связистка отличалась усердием, врожденной грамотностью, идеальным слухом, способностью быстро схватывать и запоминать информацию. Кроме этого Таня могла похвастаться красивым каллиграфическим почерком. Благодаря своим способностям уже в 16 лет вчерашняя ученица сама становится наставницей для других – на телеграфе ее назначают старостой бригады.

- Я, конечно, радовалась своему успеху, но одновременно очень остро ощущала возросшую ответственность – и за качество собственной работы, и за то, как работают подопечные, - признается Татьяна.

В этом здании работали куйбышевские связисты в годы войны

В этом здании работали куйбышевские связисты в годы войны

Разгружали вагоны и учились стрелять

Общежитие, где жили девушки-связистки, располагалось в одном здании с телеграфом. Работа была многочасовой, изнурительной, зачастую поспать удавалось не более 4 часов в сутки.

- Народу не хватало, объем корреспонденции был настолько большим, что почтовики справлялись с огромным трудом, почту разносили даже по ночам. Приходилось даже почтовые вагоны на железнодорожном вокзале разгружать! - рассказывает Татьяна Козелкова.

В соседнем здании располагался военкомат. Здесь все связисты в обязательном порядке проходили курс военной подготовки. В программу обучения входила стрельба, применение противогаза, основы физической подготовки. Хотя применять эти знания в схватке с врагом ни разу не пришлось, на воинском учете Татьяна Кирилловна стояла до начала 70-х гг.

После окончания войны Татьяна Козелкова много лет проработала в 10-м почтовом отделении города Куйбышева. На пенсию она уходила из этого же отделения с должности заместителя начальника. Татьяна Кирилловна обладает почетным званием ветерана труда, в ее арсенале также медали «За победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и многие другие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почтальоны связывали воедино всю страну

С первых дней Великой Отечественной войны миллионы семей оказались разлученными. И только почта могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. Единственной нитью, дающей возможность получить хоть какое-то известие, стала почтовая связь. В первые же недели войны почтовые работники столкнулись с банальной проблемой нехватки конвертов – ежемесячно доставлялось до 70 млн писем. Именно тогда и появились письма-треугольники – лист просто складывали в несколько раз, а на верхней стороне писали адрес получателя. За все годы войны почтой по всей стране было доставлено около 6 млрд писем и 23 млн посылок! На станциях, военно-полевых почтовых базах и сортировочных пунктах работали круглосуточно. В сутки приходило до тонны писем, а газет и брошюр – до двух тонн, а вес сумки почтальона не уступал по тяжести пулемету.

- В 1941 г. появился новый вид работы: связи с полевыми почтами. Объем этих отправлений был огромен, да еще и нес высокий эмоциональный накал: многие жители с тревогой высматривали проходивших по улицам почтальонов, опасаясь похоронок. Из-за эвакуации в Куйбышев дипломатических миссий 22-х стран на период 1941–1943 гг. почта обслуживала их связь. Куйбышевские мальчишки собирали на свалках на задних дворах особняков, где разместили послов, иностранные марки с почтовых конвертов диппочты, - рассказывает самарский историк, д.и.н. Глеб Алексушин.

В 1942 г. после ввода в действие железнодорожной линии Свияжск-Ульяновск-Сызрань-Сталинград возросли объемы пересылки почты через Сызрань. Кроме тысяч писем и телеграмм через Куйбышевский почтамт проходили по-настоящему уникальные посылки. Например, почтовым отправлением в коробке из-под сельдей иваси сумели отправить магнитофонную запись 7-й симфонии Шостаковича в Вашингтон и Лондон после ее триумфальной премьеры в Куйбышеве 5 марта 1942 г. А в 1945 году, когда солдтам разрешили раз в месяц отправлять домой с фронта посылки, нагрузка на почту в Куйбышеве выросла в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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