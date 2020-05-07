В страшном ДТП под Самарой погибли семья из Татарстана и водитель иномарки

От авто практически ничего не осталось

Накануне вечером, 6 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли шесть человек. Пять из них — практически одна семья. Все случилось на 73 километре трассы «Ульяновск — Димитровград — Самара». Именно там не разъехались «Киа Церато» и «Шевроле Круз».

Как установили правоохранители, произошло все примерно в 21-20. 39-летний водитель «Киа Церато» в это время ехал в сторону Димитровграда. В салоне он находился один. В какой-то момент автомобилист решил совершить рискованный маневр.

— Мужчина в зоне действия знака «Обгон запрещен» и дорожной разметки 1.1 ПДД выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там в противоположном направлении двигался «Шевроле Круз», — рассказывают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем «Шевроле» находился 41-летний житель Казани Александр Власов. Он не успел ничего предпринять, машины ехали слишком быстро. Столкновение получилось жутким. От авто практически ничего не осталось.

Ехали к родным в Самару

К сожалению, жертв избежать не удалось. В «Шевроле», помимо Александра, находились все члены его семьи: 42-летняя супруга Ольга и две дочери, одной из которых — Анастасии — было 19 лет, а другой — Ярославе — семь. Также с ними ехал возлюбленный старшей дочки Насти — Булат. Все пять человек погибли на месте происшествия.

Последствия аварии оказались жуткимиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Владельца «Киа» пытались спасти медики, оперативно прибывшие по звонку очевидцев трагедии. Сделать это у них не получилось — он скончался в машине скорой помощи.

— У погибших жителей Татарстана при себе были справки с работы. Они не нарушали введенные в стране режимы самоизоляции, — объяснил корреспонденту «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что семья Власовых и Булат направлялись в Самару — к родным Ольги на майские выходные. В столицу Татарстана они переехали несколько лет назад. Александр занимался бизнесом, Ольга работала психологом в одной из частных клиник.

Семья Власовых вместе с женихом старшей дочери ехала к родным в СамаруФото: соцсети

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту трагедии и устанавливают все обстоятельства случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение, не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно просят участников дорожного движения проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге. Учитывайте дорожные и метеорологические условия, не нарушайте скоростной режим, избегайте опасных маневров, в частности, выезда на полосу встречного движения. Все это чревато слишком страшными последствиями.