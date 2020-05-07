«Мы не в лесу живем»: власти рассказали, зачем в Самаре вырубают деревья

«Рубим только старые и аварийные»

Тенистые самарские улицы и дворики неумолимо лишаются зелени – с наступлением тепла коммунальщики принялись активно пилить и обрезать деревья во дворах и на улицах. Обеспокоенные жители Кировского и Промышленного районов обратились в редакцию «Комсомолки» - мол, не получится ли так, что дворики совсем закатают в асфальт? И будут ли высажены новые деревья взамен спиленных?

- Срубаем только больные, перестойные, сухие деревья, самосевные заросли и кустарники, заверил журналиста «КП-Самара» руководитель отдела ЖКХ Кировского района Виктор Аникин. – Никаких согласований ни с кем нам для этого не нужно. Аварийные деревья или выявляем сами во время объезда территории, или получаем сигналы от жителей. Проводим акт оценки и выдаем порубочный лист. Ничего страшного, что какие-то деревья приходится спиливать – мы не в лесу живем. Да, вместо некоторых деревьев потом можем посадить новые, если получим заявку от жителей. Но сделать это можно далеко не везде: нельзя сажать деревья на инженерных коммуникациях и в их охранной зоне, нужно соблюдать предусмотренное нормативами расстояние от жилых домов и т.д.

«Жители сами решают, что делать со двором»

В городской мэрии уверяют – дескать, все проекты благоустройства согласовываются с жителями. Причем все работы, к которым сейчас приступили коммунальщики, запланированы были еще прошлым летом, в июле.

- В районных администрациях дизайн-проекты обсудили со всеми заинтересованными горожанами, скорректировали их при необходимости, - объяснили журналисту «КП-Самара» в мэрии. - Проекты благоустройства дворовых территорий готовят сами жители, в том числе определяют на общем собрании перечень работ (асфальт, МАФ, освещение, озеленение, опиловка деревьев и т.д.), которые хотели бы выполнить в своем дворе.

Самарские дворики неумолимо теряют зеленьФото: Ольга НОВИКОВА

Что касается деревьев, то виноватыми оказались те, кто их сажал – мол, многие существующие зеленые насаждения высажены без соблюдения строительных норм и правил.

- Большая их часть сейчас достигла критического возраста, создает аварийные ситуации для транспорта и зданий, представляет угрозу для жизни и здоровья, - сетуют в мэрии. - Многие деревья были высажены без соблюдения санитарных норм, что приводит к затенению квартир, разрушению фундаментов, кровли, коммуникаций. А все новые деревья сажают по правилам.

На смену зелени уйдут годы

Всего в 2019 году на территории Самары было высажено более 12 тысяч штук зеленых насаждений: 3222 дерева и 8806 кустарников. При этом районные администрации вырубили более двух тысяч аварийных деревьев.

- В 2020 году в Самаре планируем посадить 4010 деревьев и 9608 кустарников, - сообщили в горадминистрации. Правда, появиться они могут не во дворах, где их вырубают коммунальщики, а, например, около стадиона «Самара арена».

Между тем специалисты предупреждают: прежде чем новые саженцы смогут вырабатывать кислород и фитонциды в том же объеме, что и срубленное старое дерево, пройдут годы.

- Многие деревья появились в Самаре и Тольятти в 80-е, с началом массовой застройки. В основном это были быстрорастущие тополя, они дают много зелени и вырабатывают много кислорода. Сейчас срок жизни этих деревьев подходит к концу, нужно омолаживать кроны, - объясняет эколог Сергей Саксонов. – Конечно, микроклимат и эстетическая среда из-за этого в худшую сторону меняются. Нужно обязательно высаживать новые деревья взамен спиленных, в идеале – из расчета около 9 кв. метров зелени на человека, леса много не бывает. Но нужно помнить, что объем вырабатываемого кислорода зависит от площади листьев, новым деревьям потребуются годы, чтобы достигнуть показателей вырубаемых деревьев. Скорость роста зависит от породы дерева, но это не меньше десяти лет. Поэтому нужно очень взвешенно подходить к процессу замены старых насаждений на новые.

А для вас важны деревья и кустарники во дворах и на улицах?

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