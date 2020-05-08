«Женщины-трактористы и заводы, возведенные за считанные дни»: шесть составляющих победы от Куйбышевской области

День Победы - это и радостный, и горький праздник. В этот день мы вспоминаем военный и трудовой подвиг наших земляков, благодарим ветеранов и поминаем тех, кто не вернулся с фронта. В преддверии праздника мы посмотрели, что стоит за каждой буквой слова «Победа».

Какой вклад внесла Куйбышевская область в общенародную борьбу с немецкими захватчиками. Вспоминаем самые важные составляющие трудовой и боевой жизни нашего региона в 1941 - 1945 годах.

П - промышленный центр

15 октября 1941 года Государственный комитет обороны (ГКО) принял решение об учреждении запасной столицы в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР из Москвы. К тому моменту наш город уже был центром одного из крупнейших военных округов, имел важнейший железнодорожный узел и прямое сообщение с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и Средней Азией. Именно поэтому сюда экстренно эвакуировали представителей аппарата государственного управления и крупные промышленные организации. В первые годы войны в Куйбышев перевезли 40 промышленных предприятий и военных заводов, в том числе более 20 предприятий, входящих в наркомат авиационной промышленности СССР (НКАП СССР) и ранее работавших в Москве и в Подмосковье, в городах Прибалтики, Украины и в других западных регионах страны.

Осенью 1942 года из-за усиления группировки немецких войск на Кавказе возросла роль восточных регионов в добыче нефти. 22 сентября 1942 года ГКО принял постановление о создании нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего производств в Волго-Уральском регионе. Тогда Куйбышевская область была ведущим перспективным районом и даже называлась «Вторым Баку». Сюда направили более 5 тысяч бакинских геологов, буровиков и нефтяников. Уже в 1943 году благодаря куйбышевским нефтяникам добыча черного золота выросла на 42%. За рекордно короткий срок построили Сызранский нефтеперерабатывающий завод, откуда первым же эшелоном в Сталинград отправили топливо.

В 1942 - 1943 годах в области построили самый крупный для того времени газопровод «Бугуруслан - Куйбышев». 9 июня 1944 года открыли скважину девонской нефти в Яблоневом Овраге - 9, которая выдавала дебит 212 тонн нефти в сутки.

Память о тех, кто запускал производство, и о тех, кто ушел на фронт, на нефтеперерабатывающих предприятиях области чтят и по сей день. На

стр. 5 о своих ветеранах рассказывают сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок (дочернее общество НК «Роснефть»). Музей Трудовой Славы Куйбышевского НПЗ полностью восстановил список своих ветеранов - всех фронтовиков, трудившихся на заводе за 75 лет.

В 1942 - 1943 годах в области построили самый крупный для того времени газопровод «Бугуруслан - Куйбышев».

О - «Объект №1»

Буквально через шесть дней после выхода постановления об эвакуации столицы, вышло еще одно - №826 с грифом «Совершенно секретно» о строительстве в Куйбышеве «Объекта №1», который сегодня известен как бункер Сталина. Из-за приближения линии фронта к Москве возникла угроза бомбардировки столицы. Необходимо было экстренно построить безопасное укрытие для главы правительства в случае захвата Москвы немцами.

Секретное бомбоубежище, уходящее на 37 метров под землю, построили меньше чем за девять месяцев - с февраля по октябрь 1942 года. В работе приняли участие около 3000 московских метростроевцев и донбасских шахтеров. Бункер Сталина был признан самым глубоким среди всех построенных бомбоубежищ того времени. Так, глубина бункеров Рузвельта и Черчилля не превышает размер двухэтажного дома, а глубина гитлеровского бомбоубежища в Берлине - всего 16 метров.

После рассекречивания «Объекта №1» в 1990 году в народе распространились самые разные слухи. Не утихают споры и о том, что сам Иосиф Виссарионович все-таки уехал в Куйбышев на пару месяцев, а в Москве находился его двойник. Но историки и руководство музея-бункера уверяют, что это лишь городская легенда.

Секретное бомбоубежище, уходящее на 37 метров под землю, построили меньше чем за девять месяцев - с февраля по октябрь 1942 года. Фото: wikipedia.org

Б - Безымянская ТЭЦ

К 1938 году мощности существующей тогда Куйбышевской ТЭЦ не хватало для нужд города. Жителям в каждой комнате разрешали использовать не больше 60 Ватт мощности. К тому же тогда начали строить Жигулевскую ГЭС, а это тоже требовало немалых энергозатрат. Поэтому на берегу реки Самары решили возвести новую ТЭЦ - Безымянскую. Ее строительство началось в 1938 году. Однако из-за надвигающейся угрозы войны государственные планы изменились. Задачей будущей ТЭЦ стало снабжение тепловой и электрической энергией строящихся на станции Безымянка оборонных промышленных предприятий. После начала войны строительство пришлось ускорить, рабочих рук не хватало, поэтому строили ТЭЦ силами репрессированных специалистов-энергетиков и политзаключенных Безымянлага. На строительстве ТЭЦ работали около 70 - 80 тысяч человек. В эксплуатацию Безымянскую ТЭЦ ввели в 1941 году, она снабжала энергией 30 промышленных и оборонных заводов, эвакуированных в Куйбышев. За самоотверженный труд в годы войны станция заслужила высокие награды - ордена Ленина и Красного Знамени Государственного комитета обороны. Это знамя, как знак признания вклада куйбышевских энергетиков в Победу, оставили коллективу ТЭЦ на вечное хранение. На проходной Безымянской ТЭЦ до сих пор работает трофейный немецкий телефон Siemens.

После начала войны строительство пришлось ускорить, рабочих рук не хватало, поэтому строили ТЭЦ силами репрессированных специалистов-энергетиков и политзаключенных Безымянлага.

Е - европейские дипмиссии

В октябре 1941 года в Куйбышев прибыли эвакуированные из Москвы иностранные дипломаты. Под размещение посольств и военных миссий отдали здания в центральной части старой Самары. Вместе с ними прибыли и аккредитованные иностранные журналисты этих стран. 300 иностранных граждан прожили в Куйбышеве два года. Для дипломатов открыли специальные продуктовые и промтоварные магазины. Окна в них были закрашены белой краской, а у ворот стояли по двое автоматчиков НКВД. Такого изобилия товаров на полках куйбышевцы не видели еще несколько десятилетий после войны. Помимо заморских яств, советское правительство подкармливало иностранцев специальными пайками. На каждого представителя дипломатического корпуса в месяц приходилось по 8 кг хлеба и сахара, 30 кг мяса и 10 литров водки. Выезжать послам из Куйбышева на поля сражений не разрешалось. Всю информацию иностранные журналисты черпали из сводок информбюро, которые звучали из уличных репродукторов. На куйбышевский парад 7 ноября 1941 года представителей всех иностранных миссий пригласили неспроста. В этот день Гитлер обещал провести показ войск в побежденной Москве. Вместо этого СССР продемонстрировал военную мощь дипломатам в Куйбышеве, несмотря на тяжелейшее положение на фронтах. Кстати, такой же парад в тот день состоялся еще в Москве и Воронеже, но дипломаты присутствовали только у нас. Куйбышев - единственный город, где по площади тогда проехалась тяжелая военная техника.

Под размещение посольств и военных миссий отдали здания в центральной части старой Самары.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Д - дети военного времени

В мае 1942 года в Куйбышевскую область прибыла первая группа детей-сирот из Ленинграда. Ребят отмыли, накормили и распределили по детским учреждениям области. К тому времени детские дома были переполнены. Пришлось открыть новые - в селах Старый Буян, Екатериновка, Борское и Тимашево. А в Ставропольском детдоме началось строительство дополнительных помещений. За годы войны в Куйбышевской области число детских домов с 12 увеличилось до 42, а число их воспитанников выросло с 1224 до 4323. Больше всего у нас жило юных ленинградцев, были дети и из Смоленской области. Прибыли 1580 детей. Местных сирот в детдомах было более 3 тысяч человек. В войну через систему детских домов прошло 12 252 человека. Многих усыновили.

Каждое детское учреждение имело шефскую организацию, помогали и местные колхозы. Так, Челно-Вершинскому детдому №53, где жили ленинградские дети, местный колхоз имени Кирова выделил в мае 1942 года 3 лошади, 4 коровы, 3 свиньи и 10 пчелосемей. Колхоз помог детдому засеять зерновыми 17 гектаров пашни и посадить картофель. Ребята обеспечили себя картофелем, хлебом, мясом и отправили в фонд Красной Армии 305 пудов картофеля и 122 пуда зерна, за что получили благодарность И.В. Сталина.

Юные куйбышевцы и сами внесли вклад в победу. Они стояли у станков, собирали теплые вещи для фронтовиков, ухаживали за ранеными и даже строили боевые машины. По призыву Куйбышевского обкома ВЛКСМ в 1942 году начался сбор средств на строительство танковой колонны «Юный пионер». С энтузиазмом участвовали школьники в сборе подарков для бойцов Красной Армии. Целый железнодорожный эшелон с такими подарками был сформирован на станции Куйбышев в декабре 1942 года.

Важный вклад в победу внесли не только дети, но и женщины. Вместо мужчин, уехавших на фронт, они вышли собирать урожай на полях. Жены и дочери механизаторов освоили трактора и комбайны.

В мае 1942 года в Куйбышевскую область прибыла первая группа детей-сирот из Ленинграда.

А - авиация

Осенью 1941 года в Куйбышев вместе с другими промышленными предприятиями были в срочном порядке эвакуированы из Москвы Государственный авиационный завод №1 имени И.В. Сталина и моторный завод №24 имени М.В. Фрунзе, а из Воронежа - авиационный завод №18 имени К.Е. Ворошилова. Десятки эшелонов перевозили в областной центр тонны оборудования, которое устанавливали прямо в полях - корпуса достраивали потом, уже вокруг работающих станков.

Историческая сводка сообщает, что уже через две недели после прибытия первого эшелона в город самолеты Ил-2 снова пошли на фронт.

Задание правительства, которое получили директора военных предприятий, казалось невыполнимым: не менее чем через два месяца после переезда с заводов требуется полноценное серийное производство штурмовика Ил-2.

23 декабря 1941 года в Куйбышев пришла телеграмма, подписанная Сталиным и адресованная директору завода имени Фрунзе Матвею Шенкману. Сталин требовал увеличить производство самолетов Ил-2.

Уже через день после получения телеграммы завод стал выпускать по три штурмовика Ил-2 в день. Осенью 1942 года куйбышевские заводы наладили производство Ил-2 с задней кабиной стрелка вместо прежних одноместных.

Всего за годы войны было выпущено более 36 тысяч Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. 80% штурмовиков были выпущены именно куйбышевскими авиационными заводами.

Здесь же, в Кинель-Черкасском районе Куйбышевской области, в годы войны набирались опыта выпускники летных училищ. Пилотов готовил прибывший пятый запасной авиационный полк.

Осенью 1942 года куйбышевские заводы наладили производство Ил-2 с задней кабиной стрелка вместо прежних одноместных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поздравления с Днем Победы от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! Тепло и сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! (подробнее)

Поздравление с Днем Победы от главы города Самара Елены Лапушкиной

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

(подробнее)

Подарки от коллег: ветеранов войны и нефтехимии поздравили с Днем Победы

В преддверии 75-летия Победы представители Новокуйбышевской нефтехимической компании вручили юбилейные медали и подарки ветеранам предприятия (подробнее)

Пригодилась китайская грамота: Сызранский НПЗ вспоминает своих ветеранов

Дети и внуки нефтепереработчиков-фронтовиков рассказывают о героях войны (подробнее)

Конкурс чтецов и подарки ветеранам: НК НПЗ готовится встретить День Победы

Новокуйбышевский НПЗ принял участие во Всероссийских акциях, приуроченных 75-летию Победы и поддержал прямую трансляцию «Комсомолки», посвященную этому юбилею (подробнее)

Горючее для фронта: ветераны «Самаранефтегаза» вспоминают военное прошлое

В тяжелейших условиях военных лет куйбышевские нефтяники сумели обеспечить Красную Армию топливом (подробнее)

Здесь начиналась «Повесть о настоящем человеке»

В годы войны в Куйбышеве начал работать эвакогоспиталь (подробнее)

Кинель-Черкасский район: «Родина» крылатых героев

В годы войны район стал местом, где «орлята учатся летать»: выпускники летных училищ осваивали здесь штурмовики Ил-2, чтобы потом бить врага в небе над фронтами Великой Отечественной (подробности)

Эстафета памяти: От поколения к поколению

Молодые специалисты АО «Транснефть - Приволга» поздравили ветеранов с Днем Победы (подробности)

Поздравление с Днем Победы от индивидуального предпринимателя Сергея Ольхов и главы крестьянского (фермерского) хозяйства Марины Ольховой.

Уважаемые земляки! Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне! (подробнее)