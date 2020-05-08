2020-05-08T09:39:32+03:00
Общество

Подарки от коллег: ветеранов войны и нефтехимии поздравили с Днем Победы

В преддверии 75-летия Победы представители Новокуйбышевской нефтехимической компании вручили юбилейные медали и подарки ветеранам предприятия
Анна ФЕДОРОВА
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Нефтехимики вручили ветеранам предприятия корпоративные подарки. Фото: АО «ННК»Нефтехимики вручили ветеранам предприятия корпоративные подарки. Фото: АО «ННК»
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В этом году все праздничные мероприятия проходят на дому - как того требует безопасность. А когда дело касается пожилых людей, даже самые желанные гости должны соблюдать строгие правила, чтобы визит оставил лишь добрые воспоминания. Именно так, с бережным отношением к здоровью своих ветеранов, нефтехимики развезли по домам 62 подарка бывшим работникам производств - ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Вручили и главное - медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945». Нефтехимики поздравили бывших коллег с наступающим Днем Победы и пожелали здоровья и долголетия.

Токарь с 14 лет

Василий Федько в этом году отметил 93-летие: даже несколько шагов по комнате даются ему с трудом. Но, встречая визитеров, сказал, что такую награду - юбилейную медаль - хотел бы получить стоя. Когда началась война, пареньку было всего 14 лет. В тяжелые, голодные времена он быстро повзрослел: работал токарем в железнодорожном депо. Чтобы доставать до станка, подставлял скамейку. Через транспортный узел шли на фронт поезда с оружием, боеприпасами - мальчишка наравне со взрослыми вносил свой вклад в бесперебойное обеспечение защитников Отечества всем необходимым. За труд в военные годы Василий Карпович имеет награды, признается, что медаль к юбилею тоже дорога. Ведь главное сейчас для ветеранов - внимание, забота и благодарность за их труд.

Ветераны ценят внимание и заботу родного предприятия. Фото: АО «ННК»

Ветераны ценят внимание и заботу родного предприятия. Фото: АО «ННК»

Правнукам - урок

С радостью встретила гостей и Елена Манина, труженик тыла, бывший работник производства изопрена. На ее груди много наград: и за труд в годы войны, и в послевоенные годы. - Смотришь на медаль и задумываешься о том, что уже 75 лет прошло после окончания войны. Я прожила долгую жизнь… - улыбается Елена Ефимовна. - Работала, растила детей, старалась честно выполнять все обязанности. Мне нравилось трудиться на нефтехимическом производстве, нравилась специфика процессов, дружный коллектив. Сейчас наше поколение уходит, и, конечно, поддержка и внимание от государства и предприятия очень приятны. А юбилейная медаль, по словам Елены Ефимовны, послужит поводом для очередного рассказа о военном времени - их с удовольствием слушают правнуки ветерана.

В канун великого праздника коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании поздравляет всех жителей Самарской губернии с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Коллектив ННК желает всем здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего! Пусть согласие и мир царят в каждом доме. С праздником Великой Победы!

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