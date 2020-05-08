2020-05-08T09:56:34+03:00
Общество

Конкурс чтецов и подарки ветеранам: НК НПЗ готовится встретить День Победы

Новокуйбышевский НПЗ принял участие во Всероссийских акциях, приуроченных 75-летию Победы и поддержал прямую трансляцию «Комсомолки», посвященную этому юбилею
Анна ФЕДОРОВА
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У проходной НК НПЗ открыт мемориал в память о воевавших заводчанах. Фото: АО «НК НПЗ»У проходной НК НПЗ открыт мемориал в память о воевавших заводчанах. Фото: АО «НК НПЗ»
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Готовиться к празднованию юбилея Великой Победы россияне начали задолго до памятной даты. К сожалению, от грандиозных планов всем нам пришлось отказаться, но День Победы отменить нельзя - нашлись новые форматы, позволяющие поздравить фронтовиков и тружеников тыла. В этом году празднование проходит без парадов и народных гуляний, но не менее торжественно для каждого из нас.

Победный марафон

Коллектив Новокуйбышевского НПЗ принимает участие во всех акциях, объединяющих россиян в стремлении помнить о подвиге героических соотечественников. На заводе есть собственный «Бессмертный полк» - в этом году его память почтят не маршем по улицам Новокуйбышевска, а онлайн. А еще рядом с проходной предприятия появился мемориальный комплекс c памятной доской, на которой увековечены имена всех заводчан-фронтовиков. Чтобы восстановить почетный список людей, возводивших после вой- ны предприятие и Новокуйбышевск, отряд добровольцев из Совета ветеранов предприятия и профсоюзной организации в течение трех месяцев вел поисковую работу в архивах. Совместными усилиями заводчан, профсоюзной организации, администраций завода и города более тысячи имен героев увековечены в граните. Не только акция «Бессмертный полк» находит на предприятии горячий отзыв сотрудников, но и другие федеральные мероприятия: и «Георгиевская ленточка», и «Окна Победы». Множество акций, конкурсов и мероприятий, которые проходят на заводе под эгидой 75-летия Победы, бурно поддерживаются коллективом. Например, в социальных сетях НК НПЗ провел конкурс чтецов «Строки Победы». Участниками стали более 200 сотрудников предприятия, а самыми активными - дети заводчан. Сотни стихов военного времени и о войне были записаны на видео и отправлены на этот творческий марафон. Помимо этого, в соцсетях проходит оригинальный брейн-ринг о подвигах заводчан - викторина «Память священна». Участники интеллектуальной игры отвечают на вопросы о героях и событиях Великой Отечественной - о том, что обязан знать каждый потомок народа, победившего фашизм.

Для ветеранов поддержка предприятия очень важна. Фото: АО «НК НПЗ»

Для ветеранов поддержка предприятия очень важна. Фото: АО «НК НПЗ»

Праздник состоится

Посвятили юбилею Победы свои достижения и спортсмены предприятия: в этом году спартакиада среди заводских подразделений носит особенный характер, а соревнования по каждому из ее видов пройдут на призы ветеранов Великой Отечественной войны, некогда работавших на заводе. В начале года был дан старт соревнованиям по 15 видам спорта, и после снятия режима повышенной готовности мероприятия, несомненно, продолжатся. Первые состязания состоялись 1 февраля - спартакиаду открыли лыжные гонки на приз ветерана завода, участника Великой Отечественной войны, директора НК НПЗ Павла Узункояна. Особое внимание и заботу коллектив Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода оказывает старшему поколению коллег. Общественная организация Совет ветеранов АО «Новокуйбышевский НПЗ» сегодня насчитывает более 2,5 тыс. человек. Из них 180 - ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним. Своим пенсионерам нефтепереработчики оказывают всестороннюю поддержку. Тем более сейчас - во время, когда пожилые люди вынуждены соблюдать строгие правила самоизоляции. Администрация завода совместно с профсоюзной организацией подготовила и передала ветеранам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 150 продуктовых наборов. Праздничные собрания и концерты, почетными гостями которых всегда являются ветераны НК НПЗ, отложены, но не отменены. Пусть даже главный майский праздник придется отметить в другое время года, он состоится!

ИСТОЧНИК KP.RU

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