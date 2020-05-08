Эстафета памяти: От поколения к поколению

Общение, которому нет цены

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Да, память о павших героях нужно свято хранить в веках. Но есть кое-что важнее на сегодняшний день: не растерять последние хрупкие возможности узнать о событиях из самых достоверных источников - от самих их участников. Главное - успеть не только порадовать этих легендарных людей, но и прикоснуться к сухой руке ветерана, к опаленной истории человека и всей страны. Словно почувствовать гарь сожженных деревень, тишину разрушенных городов, услышать взрывы бомб. Молодые нефтепроводчики посетили ветеранов и тружеников тыла - своих собственных коллег, которые внесли вклад в общую Победу, а теперь находятся на заслуженном отдыхе. Визиты - не для «галочки»: волонтеры выходили от ветеранов со слезами на глазах. Старики, чье детство и молодость прошли в борьбе страны за жизнь и свободу, рассказывают о своей жизни бесхитростно. Они говорят простые слова, а в руках дрожат треугольники похоронок и фотокарточки не вернувшихся с войны отцов и братьев. И собственные фотографии - изображения детей с глазами умудренных жизнью бойцов. Они делятся с молодым поколением своими воспоминаниями, от которых в горле ком. Именно эти ощущения от рассказов очевидцев в будущем помогут молодым людям передать память о Великой Отечественной своим детям, чтобы те, в свою очередь, сберегли воспоминания уже для следующего поколения.

Вместо «Артека» - на трактор

Салих Сафиевич Ярулин в нефтяной отрасли проработал более 40 лет. 25 из них - в АО «Транснефть - Приволга». В его послужном списке: командировка в Нигерию, строительство нефтепроводов «Куйбышев - Тихорецк», «Нижневартовск - Курган - Куйбышев» и «Куйбышев - Лисичанск». На пенсию Салих Ярулин вышел в 67 лет с должности старшего инженера по комплектации. Сейчас, оглядываясь назад, он признается: самым суровым испытанием в его жизни были именно военные годы. Их он провел в Кошкинском районе Куйбышевской области.

- Я до войны учился на одни пятерки, - с гордостью вспоминает Салих Сафиевич. - Меня, как отличника, в 1941 году даже хотели отправить в «Артек», но папа сказал: «Ты же сельский житель! Летом не отдыхать, а работать надо». А потом началась война, и стало совсем не до учебы.

После пятого класса мальчишка пошел работать. Подростки в вой-

ну трудились на полях наравне со взрослыми. Салих, почти ребенок, и пахал, и сеял, и веял, и молотил. В те годы он фактически стал главой семьи. Старший брат Туктар в 1943 году ушел на фронт (и не вернулся - погиб в Австрии за несколько дней до Победы). А Салих делил 600 граммов хлеба из своего рабочего пайка на троих младших детей, часто сам оставаясь голодным.

В тылу было тоже тяжело. Люди гибли: от голода, увечий. Но, несмотря на сложности, делали все, чтобы приблизить Победу. Неслучайно маршал Жуков говорил, что тыл - это половина победы и даже больше. В 1944 году паренька отправили на курсы трактористов, и там, в поле, он познакомился со своей будущей женой - Минзаду поставили плугарем ему в помощь. На борозде они и встретили Победу.

- Война кончилась, но не для нас. Приехал в поле председатель, налил по 100 фронтовых грамм - и весь праздник. Нужно было восстанавливать народное хозяйство, - вспоминает ветеран.

В 1948 году тракториста забрали в армию. Дома остались молодая жена и четырехмесячный сын. Увидел он их лишь спустя пять долгих лет.

- Только после армии я получил паспорт, переехал в Новокуйбышевск, окончил политехнический институт, начал работать, - рассказывает Салих Сафиевич. - Минзада всегда со мной была, как иголка с ниткой мы с ней неразлучны были. И на север мы вместе ездили, и в Африку. Она, специалист с высшим образованием, работала простым поваром - а кем еще? - с гордостью говорит ветеран.

Салих Сафиевич и его жена Минзада Набиулловна счастливы в браке более 70-ти лет! Вместе встречают молодежь родного предприятия, которая с уважением смотрит на награды супругов, которые едва умещаются на парадной одежде.

- Мы рады, что нынешнее поколение не знает, что такое война. Это страшно, и такое не должно повториться, - напутствуют Ярулины ребят.

«Всю войну работали не покладая рук»

Антонина Степановна Аникина много лет работала в бухгалтерии Управления Приволжскими магистральными нефтепроводами. Детство и юность ее пришлись на военные годы - эта часть биографии вместила испытания, которые современному человеку и представить трудно.

- Мы жили в Хворостянском районе. Когда началась война, мне было 13, - рассказывает Антонина Степановна. - Мужчин забрали на фронт, а женщины и дети работали в поле не покладая рук. В страду помогали матерям убирать хлеб - они жали колосья серпами, а мы убирали снопы в скирды. Осенью после школы шли на картошку. Когда начинались морозы, нас снимали с уроков и с ведрами отправляли колотить подсолнух. Техники не было никакой, все руками делали.

Антонина Степановна Аникина во время войны работала наравне со взрослыми.Фото: Андрей ТАНАЕВ

Отец Антонины Степановны добровольцем ушел воевать и вернулся только в 1946 году. Раненый, но живой, и это было счастьем. У Антонины Степановны погибли пятеро родственников - дядя и двоюродные братья. После войны девушка приехала в Куйбышев. Увидела объявление: «Принимаем на курсы счетоводов». Так для нее началась совсем другая, мирная жизнь.

«Мы говорим спасибо»

Тружеников, ковавших Великую Победу в тылу, среди ветеранов АО «Транснефть - Приволга» немало - даже сейчас всех не перечислить. В грозовые годы Великой Отечественной рабочие и крестьяне сражались наравне с летчиками, артиллеристами, танкистами. Просто у них был свой фронт - трудовой. Они защищали свою Родину, как могли, как умели, не задумываясь о том, что совершают подвиг. А годы спустя их внуки и правнуки трудятся в одном коллективе, решая мирные, но такие важные задачи - тоже для блага всей страны. И говорят при этом ветеранам не только «спасибо», но и «не забудем». Потому что память - важнее благодарности.

Мы не забыли

АО «Транснефть - Приволга» реализует масштабную программу мероприятий, посвященную 75-летию Великой Победы. Ни один аспект не остался забыт: денежные средства направлены на реконструкцию братских могил, мемориалов и памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан. В Самаре с финансовой помощью предприятия в разных уголках города появились 30 мемориальных досок в честь куйбышевцев - Героев Советского Союза.