Предпринимателей Самарского региона приглашают на бесплатный марафон «Организация бизнеса в онлайн: воронка продаж и лидогенерация»
Тонкостям ведения бизнеса, лидогенерации и продажам в онлайн участников марафона обучит Виктория Вирта — топ-менеджер с большим опытом ведения бизнеса, основатель Академии интернет-резерва и топ-эксперт Института Развития Интернета в мире маркетинга, лауреат премии «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 г. в номинации «Наука и образование». А также создатель крупных медийных и IT-проектов и одного из первых отделов SMM внутри компании в России.
Участники марафона смогут узнать:
- Как рассчитать простую финансовую модель?
- Куда приземлять трафик и что нужно для конверсии в лиды и покупки?
- Что делать, если экономика не сходится?
Каждый участник получит:
- возможность пообщаться с экспертом в формате «вопрос-ответ»
- отработку знаний на практике — и возможность применить их на своём проекте
- запись марафона
- постоянную обратную связь — марафон проходит с чатом онлайн-поддержки
Приглашаются все желающие.
Участие в марафоне бесплатное, обязательна предварительная регистрация https://mybiz63.ru/posts/events/onlayn-marafon-chto-neobkhodimo-dlya-organizatsi
Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах: