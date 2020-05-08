2020-05-12T17:31:31+03:00
Экономика

Предпринимателей Самарского региона приглашают на бесплатный марафон «Организация бизнеса в онлайн: воронка продаж и лидогенерация»

Онлайн-обучение состоится 12-14 мая
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Тонкостям ведения бизнеса, лидогенерации и продажам в онлайн участников марафона обучит Виктория Вирта — топ-менеджер с большим опытом ведения бизнеса, основатель Академии интернет-резерва и топ-эксперт Института Развития Интернета в мире маркетинга, лауреат премии «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 г. в номинации «Наука и образование». А также создатель крупных медийных и IT-проектов и одного из первых отделов SMM внутри компании в России.

Участники марафона смогут узнать:

- Как рассчитать простую финансовую модель?

- Куда приземлять трафик и что нужно для конверсии в лиды и покупки?

- Что делать, если экономика не сходится?

Каждый участник получит:

- возможность пообщаться с экспертом в формате «вопрос-ответ»

- отработку знаний на практике — и возможность применить их на своём проекте

- запись марафона

- постоянную обратную связь — марафон проходит с чатом онлайн-поддержки

Приглашаются все желающие.

Участие в марафоне бесплатное, обязательна предварительная регистрация https://mybiz63.ru/posts/events/onlayn-marafon-chto-neobkhodimo-dlya-organizatsi

Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

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