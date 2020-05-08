2020-05-07T23:48:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 8 мая 2020 года: очаг в кардиоцентре, два пациента мертвы

Узнаем последние новости про коронавирус в Самаре на 8 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре ситуация с коронавирусом остается нестабильнойВ Самаре ситуация с коронавирусом остается нестабильнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Новые заболевшие коронавирусом, очаг инфекции в кардиоцентре, проверки масочного режима в общественном транспорте - что происходит в городе и каковы последние новости про коронавирус в Самаре на 8 мая 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 8 мая 2020 года

268 зараженных коронавирусом пациентов на данный момент зарегистрировано в Самаре. В регионе же всего 743 зараженных. Областная столица лидирует, на втором месте Тольятти, на третьем - Сызрань. Посмотреть ситуацию в регионе можно на интерактивной карте распространения коронавируса в области.

Семь человек выздоровели за 7 мая и были выписаны из больницы. Пять пациентов проходили лечение в больнице №6, а еще двое - в больнице имени Середавина. Все они болели в не тяжелой форме. На данный момент их состояние удовлетворительное.

Всего за все время выздоровели 82 человека.

К сожалению, также 7 мая стало известно, что два человека с коронавирусом скончались: это мужчины 67 и 49 лет, у которых были сопутствующие заболевания. Всего скончались 8 человек.

Под медицинским наблюдением сейчас остаются 690 человек.

Всего за сутки в регионе провели 3695 исследований - эта цифра уже выше планируемой.

Медиков хотят защитить

Тестировать на коронавирус в Самаре будут всех тех, кто часто контактирует с людьми. Периодически будут проверять сотрудников пансионатов, учреждений со стационарным пребыванием, а также всех сотрудников ведомств, которые часто общаются с людьми.

В Самаре нашли еще один очаг заражения коронавирусной инфекцией. Это кардиоцентр, где заболели шесть человек, началось все с пациентки 88 лет. По данной ситуации проведут эпидемиологическое расследование. А также на оперативном штабе решили, что Росздравнадзор будет контролировать соблюдение санитарных правил в больницах и медуреждениях по утвержденному списку.

Маски к проверке

В регионе действует режим полной самоизоляции. Каждый день полиция отчитывается о том, сколько нарушителей были остановлены. За прошедшие сутки это 118 человек. В том числе за нарушение самоизоляции планируют оштрафовать организаторов стритрейсерской гонки.

А соблюдение масочного режима в общественном транспорте контролируют специальные дружины. Кстати, в масках должны быть не только пассажиры, но и кондукторы и водители.

На оперативном штабе также стало известно, что часть турбаз Самарской области нарушила режим самоизоляции. Теперь на подъезде к рекреационным зонам будут дежурить сотрудники ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 мая 2020 года: вирус проник в общежития СамГТУ

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 7 мая 2020 года (подробности)

«У дверей полиция, а медики спокойны»: житель Самары, переживший карантин в больнице из-за коронавируса, посвятил стихи медсестре

Роман рассказал, как оказался взаперти на две недели в больнице, как этот карантин пережили пациенты и врачи и что порадовало, несмотря на сложности (подробности)

"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции

Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора (подробности)

«Вся еда казалась абсолютно безвкусной»: дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Девушка решила не скрываться, а рассказать всем о том, какие симптомы должны насторожить, когда звонить врачу и почему не стоит бояться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медики рассказали, почему коронавирус убил еще двух пациентов в Самаре
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 мая 2020 года: больше двух сотен заболевших
В Самаре дружинники проверяют, надели ли маски пассажиры в трамваях и автобусах
Самарские больницы срочно проверят на готовность к коронавирусу
Турбазы Самарской области нарушили режим самоизоляции
В Самаре три автобусных маршрута пустили в объезд из-за дорожных работ на ул.Советской Армии
Военные продезинфицировали улицы и парки в Самаре и Тольятти
Взяла пистолет с дивана и выстрелила себе в голову: хозяина травмата не стали наказывать за несчастный случай
Названы два города в Самарской области, где нет коронавируса
Еще семь человек победили коронавирус в Самарской области
Стало известно, когда в Самарской области закончится учебный год
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сухой и жаркой погоды
Возле стадиона «Самара Арена» появится еще один самолет
Завтра в Самаре перекроют Московское шоссе
В Самарской области за прошедший день выявили 136 нарушителей изоляции
Самарцам рассказали, какой салют их ждет на День Победы
АСИ опубликовало список мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса
В Самаре установили репродуктор из прошлого
В Самарской области за сутки провели 3695 тестов на коронавирус
Число самозанятых граждан в регионе растет с каждым днем
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года
В Самаре задержали мужчину, который собирался совершить кражу на железнодорожных путях
Оперштаб рассказал детали гибели двоих мужчин от коронавируса в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 67 пациентов в Самарской области
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
Легендарный ГАЗ-АА военных времен был установлен у инженерного факультета СамГАУ
Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»
Поволжский банк Сбербанка дает возможность превратить рисунки детей в электронные открытки к 9 Мая
Двое жителей Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов