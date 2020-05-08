Коронавирус в Самаре, последние новости на 8 мая 2020 года: очаг в кардиоцентре, два пациента мертвы

Новые заболевшие коронавирусом, очаг инфекции в кардиоцентре, проверки масочного режима в общественном транспорте - что происходит в городе и каковы последние новости про коронавирус в Самаре на 8 мая 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 8 мая 2020 года

268 зараженных коронавирусом пациентов на данный момент зарегистрировано в Самаре. В регионе же всего 743 зараженных. Областная столица лидирует, на втором месте Тольятти, на третьем - Сызрань. Посмотреть ситуацию в регионе можно на интерактивной карте распространения коронавируса в области.

Семь человек выздоровели за 7 мая и были выписаны из больницы. Пять пациентов проходили лечение в больнице №6, а еще двое - в больнице имени Середавина. Все они болели в не тяжелой форме. На данный момент их состояние удовлетворительное.

Всего за все время выздоровели 82 человека.

К сожалению, также 7 мая стало известно, что два человека с коронавирусом скончались: это мужчины 67 и 49 лет, у которых были сопутствующие заболевания. Всего скончались 8 человек.

Под медицинским наблюдением сейчас остаются 690 человек.

Всего за сутки в регионе провели 3695 исследований - эта цифра уже выше планируемой.

Медиков хотят защитить

Тестировать на коронавирус в Самаре будут всех тех, кто часто контактирует с людьми. Периодически будут проверять сотрудников пансионатов, учреждений со стационарным пребыванием, а также всех сотрудников ведомств, которые часто общаются с людьми.

В Самаре нашли еще один очаг заражения коронавирусной инфекцией. Это кардиоцентр, где заболели шесть человек, началось все с пациентки 88 лет. По данной ситуации проведут эпидемиологическое расследование. А также на оперативном штабе решили, что Росздравнадзор будет контролировать соблюдение санитарных правил в больницах и медуреждениях по утвержденному списку.

Маски к проверке

В регионе действует режим полной самоизоляции. Каждый день полиция отчитывается о том, сколько нарушителей были остановлены. За прошедшие сутки это 118 человек. В том числе за нарушение самоизоляции планируют оштрафовать организаторов стритрейсерской гонки.

А соблюдение масочного режима в общественном транспорте контролируют специальные дружины. Кстати, в масках должны быть не только пассажиры, но и кондукторы и водители.

На оперативном штабе также стало известно, что часть турбаз Самарской области нарушила режим самоизоляции. Теперь на подъезде к рекреационным зонам будут дежурить сотрудники ГИБДД.

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