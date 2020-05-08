Пригодилась китайская грамота: Сызранский НПЗ вспоминает своих ветеранов

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество компании «Роснефть») тоже застал Великую Отечественную. Его запустили в эксплуатацию в самом начале войны, а уже в 1942-м он отправлял эшелоны с топливом защитникам Сталинграда. Современные заводчане свято чтят страницы истории. Окружают заботой ветеранов, которые получают от предприятия и денежные выплаты, и путевки на оздоровление, и почет. Не менее трепетно нефтепереработчики хранят память о своих фронтовиках, которых уже нет с нами. Каждый год в День Победы по Сызрани шагает заводской «Бессмертный полк», на предприятии открыт музей трудовой славы. Но не только его экспозиции рассказывают о подвиге сызранских заводчан: на СНПЗ трудятся потомки участников войны, продолжая их дело.

С Красной площади - в Маньчжурию

Василия Козинцева на заводе помнят многие: он проделал славный трудовой путь от оператора до начальника технологического отдела. Это был очень литературный «технарь» - писал стихи, знал английский и… китайский языки. В самый разгар войны 17-летний паренек, мечтавший стать учителем, принял военную присягу, но попал не на фронт, а на восточный факультет московского Военного института иностранных языков Красной Армии. Василий Георгиевич два года штудировал по 50 иероглифов в день (плюс английский) - военных переводчиков с китайского языка готовили по ускоренной программе. Здесь и застал его победный май 45-го. На всю жизнь врезался в память Парад Победы на Красной площади, в котором довелось прошагать с другими курсантами - после фронтовиков, перед трибуной мавзолея и боевыми маршалами. Война закончилась, но не для Василия Козинцева: с группой военных переводчиков он отправился на Дальний Восток, воевать с Японией. В составе разведотдела штаба 6-ой гвардейской танковой армии парень исколесил всю Маньчжурию. Были и опасные, и смешные ситуации, переговоры, спецзадания. А однажды удалось задержать двоих русских эмигрантов, завербованных американской разведкой, которые пробирались на территорию Советского Союза. - Дед вспоминал не ужасы войны, а курьезы, - говорит внук героя, начальник установки Л-24/8 АО «СНПЗ» Антон Петай. - Рассказывал историю, как однажды решили сходить с товарищами в китайский театр. Удивились, что местные, заняв места, развернулись от сцены друг к другу - оказывается, опера для них служила лишь фоном к приятной беседе между собой. А шла она, между прочим, шесть часов!

После выхода на пенсию Василий Георгиевич не спешил на покой: перешел в метрологический отдел. Грянули 90-е, в страну потекла заграничная оргтехника - тут-то и пригодилась профессия переводчика!

- Дед переводил с японского и английского инструкции к заводскому оборудованию, - вспоминает Антон Петай. - Да и в быту у людей начала появляться иностранная техника - дома хранятся дедушкины рукописные переводы инструкций к первым видео- и аудиомагнитофонам.

Василий КозинцевФото: Личный архив героя публикации

От Киева до Австрии

Много лет трудилась на заводе инженером-конструктором Людмила Сырова - дочь еще одного фронтовика-орденоносца. Командир взвода Алексей Романов прошагал военными дорогами от Киева до Австрии - через Карпатские горы и Венгрию. В 45-м армейская жизнь для военного связиста не закончилась: капитан служил в Иркутске, потом - на Украине. - Папа не любил говорить о войне, - рассказывает Людмила Алексеевна. - По отрывочным воспоминаниям представляла, как он ползет с катушкой кабеля под свист пуль и рвущиеся снаряды. Можно считать настоящим чудом, что он ни разу не был ранен. Гражданская жизнь для Алексея Георгиевича началась лишь в 1957 году: в феврале семья приехала в Сызрань, а уже в марте фронтовик работал на Сызранском НПЗ - помощником оператора на установке АВТ-2. Закончил техникум, трудился старшим инженером в техническом отделе, а с 1969 года до самой пенсии - заместителем начальника отдела охраны труда и техники безопасности. - Папа был очень добрым и справедливым человеком, всегда стремился помогать людям, - говорит Людмила Сырова. - Был парторгом, состоял в городском Совете ветеранов. Я горжусь своим отцом!