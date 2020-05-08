В Тольятти девушка инсценировала ограбление, чтобы не платить за аренду квартиры

Смекалочка

Квартиру у Юлии Катерина (имена героев изменены. Прим.автора) снимала уже давно, девушки друг другу доверяли, деньги всегда передавались вовремя, квартира содержалась в чистоте. А тут Юлия уезжала в отпуск, ее долго не было. А Катерина вместо того, чтобы откладывать деньги за квартиру, взяла и потратила их на вещи, несомненно, нужные – телефон старенький выбросила, новый купила. Одежды и обуви по мелочи. Оглянуться не успела, как звонит ей Юля и говорит, что вернулась в город и готова завтра за деньгами приехать. Как быть? Денег-то и нет.

Встречу перенесли на день зарплаты – Катерина получила свои кровные 25 тысяч рублей. Расставаться с ними ужас как не хотелось, поэтому в голове созрел коварный план.

- Ты у меня сумку из рук вырвешь и беги. Я даже сопротивляться не буду. Для виду за тобой побегу, но не быстро. А вечером я заеду к тебе домой и сумку свою заберу, - объясняла Катерина своему племяннику Леше. Парнишка в свои 18 выглядел худеньким беспризорников и всегда нуждался в деньгах. За услугу Катерина обещала ему свою безмерную благодарность и 500 рублей на пиво.

«Спасите, грабят!»

В «день Икс» все прошло по плану. Юля ждала Катерину у подъезда, та возвращалась с работы. Вышла на открытую площадку, убедилась в том, что хозяйка квартиры ее заметила и помахала ей рукой. Для Леши, который прятался в кустах, это был условный знак, что пора начинать.

Парнишка сделал все, как договаривались: выскочил неожиданно (Катерина даже вполне натурально подпрыгнула от испуга), выхватил у нее сумку и рванул со скоростью хорошего спринтера в сторону школьного стадиона. Если пробежать наискосок, в дальнем углу будет дырка в заборе, оттуда можно нырнуть в гаражи и затеряться в них.

«Ой, мамочки, грабят!» - закричала Катерина и бросилась в след за Лешей. Но каблуках в 7 см высотой далеко не убежишь, поэтому она вскоре остановилась, больно ущипнула себя за предплечье, на глаза навернулись слезы.

- Там же вся моя зарплата, все деньги! – кинулась она к Юле. Та посочувствовала, велела вызывать полицию.

Ни о какой квартплате речи в тот день, конечно, не зашло, Юля искренне сочувствовала и обещала подождать. Столько, сколько нужно.

На то и был расчет. Катерина написала заявление в полиции, глядя на стражей порядка полными слез голубыми глазами рассказала, как ее «грабанул» какой-то незнакомец, подписала все бумаги и со спокойной совестью поехала к Леше за своей сумочкой.

Обман раскрыт

Вот только и полицейские оказались не лыком шиты. Катерину вскоре разоблачили, и из жертвы ограбления она стала фигуранткой уголовного дела, причем не одного, а сразу двух. За дачу ложных показаний ей грозил штраф либо исправительные работы, а вот статья «Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения» предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок до 6 лет.

Узнав об этом, Катерина окончательно сникла. С квартиры Юлии ей пришлось съехать – после того, как хозяйка узнала об обмане, отношения их разладились. Чтобы расплатиться с ней, да еще и найти новое жилье, девушке пришлось назанимать денег у знакомых и родственников.

В конце 2019 года на скамье подсудимых она оказалась в весьма мрачном расположении духа – в долгах, как в шелках, да еще и уголовница. Не так представляла она себе предновогоднее настроение, ох, не так.

- Признавай все, кайся, посыпай голову пеплом, плач, наконец, - наставлял ее адвокат перед началом заседания.

В этот раз претворяться особенно не пришлось – Катерину и так колотило от страха, так что бледность лица и слезы в глазах были не наигранными.

Прокуратура и суд над ней сжалились – когда она все признала и просила рассмотреть дело в особом порядке, ей пошли навстречу. А с учетом положительных характеристик, примерного поведения и отсутствия приводов в полицию строго наказывать тоже не стали.

Катерину признали виновной по двум статьям и приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Все это время девушка должна будет регулярно отмечаться в полиции и старательно соблюдать закон.

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